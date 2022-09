Hubschrauber im Einsatz: 17-Jährige nach Party vermisst

In Haberskirch ist in der Nacht auf Samstag ein Hubschrauber unterwegs. Grund ist eine vermisste Jugendliche, die nach einer Party ihre Freunde verliert.

Mehrere Polizeistreifen und ein Hubschrauber suchten in der Nacht von Freitag auf Samstag in Friedberg nach einer 17-Jährigen. Laut Polizei war die Jugendliche an diesem Abend auf einer Party. Danach machte sie sich mit Freunden auf den Heimweg. Dabei wurde die junge Frau aus unbekannten Gründen von der Gruppe getrennt und verlor im Dunkeln die Orientierung. Sie wurde daraufhin als vermisst gemeldet und die Suchaktion der Polizei startete. Nach einigen Stunden tauchte die 17-Jährige selbstständig bei einer ihrer Freundinnen auf. (AZ)