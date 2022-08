Ein Franzose auf den Spuren seines Vaters in Hügelshart

Robert Germain arbeitete im Krieg bei der Firma Klaus. 80 Jahre später kommt es dort zu einer berührenden Begegnung und einem überraschenden Fund.

„J’ai été en Allemagne.“ (Ich bin in Deutschland gewesen). Dies waren die letzten Worte des Franzosen Robert Germain. Seine Witwe erzählte im Familienkreis, wie sehr es sich ihr Mann gewünscht hätte, noch einmal nach Hügelshart zu reisen. So nach und nach reifte bei seinem Sohn Fernand Germain die Idee, sich mit seiner Frau Doris an den Ort zu begeben, an dem sein Vater offenbar gute, wenn nicht sogar schöne Erinnerungen hatte. Nun war es so weit.

Fernand Germain fuhr im Sommer 2022 von Epinal in den Vogesen aus mit seiner Frau nach Friedberg. Dort traf man sich mit drei Mitgliedern des Partnerschaftskomitees Bressuire-Friedberg, um gemeinsam zum ehemaligen Sägewerk „Klaus“ nach Hügelshart zu fahren. Es waren dies der Präsident Paul Traub, seine Ehefrau Laurence und Regine Nägele. Fernand Germain wusste einiges aus den Erzählungen seines Vaters und er hatte von ihm viele Fotos von Hügelshart aus der Zeit von 1943 bis 1945 im Gepäck.

Anhand der alten Fotos, die von Robert Germain stammen, erkundet Sohn Fernand zusammen mit Laurence Traub und Karin Buser den einstigen Lebensraum seines Vaters. Foto: Nägele

Fernand Germain betonte ausdrücklich, dass sein Vater Robert nicht als Kriegsgefangener in Hügelshart eingesetzt war. Angefangen hatte es vielmehr damit, dass Robert Germain an den Verteidigungslinien am Atlantik schuften musste. Er floh von dort aus in seinen Heimatort Epinal. Dort wurde er von der Polizei aufgegriffen und gezwungen, als Facharbeiter in Deutschland zu arbeiten.

Grundlage hierfür war der „Pflichtarbeitsdienst“ (Service du travail obligatoire, STO). Diese im Februar 1943 ins Leben gerufene Organisation diente der Aushebung französischer Facharbeiter, die als Arbeitskräfte in Deutschland eingesetzt wurden. Im Gegenzug sollten dafür französische Kriegsgefangene in ihre Heimat nach Frankreich entlassen werden.

Erinnerungen an die Zeit im Sägewerk Klaus in Friedberg-Hügelshart

Um die deutschen Forderungen nach immer mehr Arbeitern zu erfüllen, sah sich die Vichy-Regierung gezwungen, durch eine weitere Verschärfung eine zweijährige Arbeitspflicht für die geburtenstarken Jahrgänge 1920 bis 1922 vorzuschreiben. Robert, geboren am 6. Januar 1922, fiel unter diese Rekrutierungsmaßnahme.

Und so kam er mit anderen jungen Franzosen nach Hügelshart in das damalige Sägewerk Klaus, das damals von Ludwig Klaus geführt wurde. Jetzt, 77 Jahre, nachdem Robert Germain Hügelshart verlassen hatte, erkundete sein Sohn, die väterlichen Fotos in der Hand haltend, Gebäude und Gelände, die für seinen Vater zwei Jahre Lebensraum waren. Karin Buser, die Enkelin von Ludwig Klaus, hatte sich extra Zeit genommen, um bei der Spurensuche zu helfen. Und schließlich, zur großen Freude von Fernand Germain, brachte sie aus dem Keller alte Lohnlisten. In ihnen war auch der Name Robert Germian verzeichnet.

„Wir wurden gut behandelt“, das wusste Fernand von seinem Vater. Diese schöne Aussage dürfte die Enkelin und die Familie Klaus sehr gefreut haben.