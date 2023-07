Es gibt Hürden für den Ausbau der Windkraft in Friedberg

Plus Bei der Ausweisung von Konzentrationsflächen muss die Stadt Friedberg Abstriche an ihrer Planung machen. Das sind die Gründe.

Friedberg muss seine Konzentrationsflächen für die Windkraft reduzieren. Der Derchinger Forst steht entgegen der ursprünglichen Planung nur teilweise, der Landmannsdorfer Forst gar nicht zur Verfügung. Und es könnte sogar noch zu weiteren Einschränkungen kommen.

Um den Ausbau der Windkraft im Stadtgebiet wurde zuletzt im Planungsausschuss kontrovers diskutiert. Meinungsverschiedenheiten gab es in der Frage, wie groß die Bereiche sein sollen, die als Konzentrationsflächen ausgewiesen werden. Hintergrund sind die Vorgaben des Bundes, in Bayern bis Ende 2027 mindestens 1,1 Prozent und bis Ende 2032 mindestens 1,8 Prozent der Fläche für Windenergie vorzuhalten.