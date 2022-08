Hund Miky hilft in Friedberg Menschen aus der Einsamkeit

Plus Das Bürgernetz Friedberg organisiert einen Besuchsdienst für alte und kranke Menschen. Neuerdings gehört auch ein Dackel-Terrier-Mischling zum Team.

Freudig springt Miky an Josef Schneider hoch, und der 83-Jährige strahlt über das ganze Gesicht. Schneider ist blind und auf Hilfe angewiesen. Es gehört zu den Höhepunkten seiner Tage, wenn Michelle Lufcy vom Malteser Hilfsdienst ihn besucht und er den Dackel-Terrier-Mischling Miky streicheln kann.