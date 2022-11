Hybrass-Festival in Friedberg verschmilzt die Kulturen

Am Freitag und Samstag, 18. und 19. November, bringt Peter Oswald im Wittelsbacher Schloss unterschiedliche Musikstile zusammen. Das steht auf dem Programm.

Herr Oswald, das Wittelsbacher Schloss wird erneut Spielort für eine außergewöhnliche Veranstaltungsreihe: das Hybrass-Festival. Zum vierten Mal laden Sie internationale und lokale Künstlerinnen und Künstler nach Friedberg ein. Wie sind Sie selbst zur Musik gekommen?



Peter Oswald: Ich habe bereits mit sieben Jahren im Musikverein von Graben bei Schwabmünchen das Trompetenspiel begonnen und immer viel Spaß dabei gehabt. Mit zwölf Jahren war ich "Jugend musiziert"-Preisträger und mit 13 Mitglied im "Bayerischen Landesjugendorchester". Als ich mit 16 am Richard-Strauss-Konservatorium Klassik und später auch Jazz studierte, begann meine musikalische Reise erst richtig.

Was ist Hybrass?



Oswald: Die Hybrass ist eine Wort-Erfindung meines Tiroler Endorsers Franz Hackl und seines Vaters. Diese Trompete besteht aus Metall und Holz: Mir kommt bei der Kombination der aus der Biologie stammende Begriff Symbiose in den Sinn. Zwei unterschiedliche Materialien vereinen sich und gewinnen dadurch Vorteile und werden besser – auch im Hinblick auf den Sound.

Was ist das Besondere am Festival, und was erwartet die Zuhörer?



Oswald: Dass Kulturen und Stile sich verbinden und dadurch aussagekräftiger werden. Zur Umsetzung dieser Vision konnte ich hochkarätige, internationale, aber auch lokale Größen gewinnen, die vor allem auch im Rahmen von Workshops ihr Wissen an die Jugend aus Friedberg weitergeben konnten.

Was steht auf dem Programm in Friedberg?



Oswald: Am 18. November werden Sie durch "Solenne" in Form einer Oper mit Jazzband in deutscher Sprache auf unterhaltsame Art miterleben, was einer Sängerin kurz vor ihrem Probesingen so durch den Kopf geht. Eine Situation, in die sich die meisten hineinversetzen können, denn jeder war doch schon einmal nervös beim Vorstellungsgespräch oder in ähnlichen Momenten. Ljiljana Winkler schrieb das Libretto, und Gene Pritsker aus New York City komponierte die Musik u. a. mit Elementen aus der Filmmusik. Am 19. November soll das Publikum durch die "Symbiose" von Blasmusik der Uni Big Band Augsburg mit dem Funk des Brass-Power-Werks "Mmoopps" des Wiener Bassisten und Komponisten Clemens Rofner verzaubert werden. Dirigent des Abends ist Gene Pritsker. Im zweiten Teil des Abends katapultiert Gene Pritsker die Musik von Frank Zappa (Zirkus/Rock und Jazz) ins 21. Jahrhundert und begeistert das Publikum mit einer Zeitreise.

Das Projekt "Solenne" mit Ljiljana Winkler eröffnet am Freitag, 18. November, das Hybrass-Festival im Wittelsbacher Schloss. Foto: Ljiljana Winkler

Was sind Ihre kurz- oder langfristigen Ziele?



Oswald: Die Vision, dass sich junge Leute auf andere Kulturen einlassen und daran wachsen, trägt mittlerweile konkrete Früchte. Im Dezember werden erstmals Studenten mich auf einer Konzertreise nach New York City begleiten und auch bei hochkarätigen Projekten wie der "Compcord Big Band" oder "Gene und the Trumpets" eingesetzt. (AZ)

Info: Tickets gibt es im Vorverkauf im Bürgerbüro und online auf Reservix sowie an der Abendkasse. Einlass ist um 18.30 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr.

Zur Person: Peter Oswald ist Instrumentallehrer für Blechbläser am Friedberger Gymnasium und hat sich als Trompeter einen Namen gemacht. Die Idee, gemeinsam mit anderen Jazzgrößen zu spielen, entstand bei einem Auftritt im New Yorker Austrian Culture Forum. Dort spielte er mit anderen bekannten Musikschaffenden auf dem Dach des Wolkenkratzers Tiroler Weisen. Diese gemeinsam mit den besten Jazzspielern dieser Zeit vor der New Yorker Skyline anzustimmen, erlebte Oswald als eine Verschmelzung der beiden Welten. Gleiches soll bei dem Festival geschehen.