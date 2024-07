I Dolci Signori bringen Italien-Feeling in den Schlosshof

Die Besucherin Monika Delion wartete gespannt auf den Beginn der Konzertshow der außergewöhnlichen italienischen Band I Dolci Signori. Sie liebt Italien, fährt jedes Jahr zum Gardasee und war dieses Jahr schon in Umbrien im Urlaub. Bereits im Februar kaufte sie sich die Eintrittskarte, um zum zweiten Mal ins Land der Musik, Leidenschaft und Gefühle eintauchen zu können. Und sie war begeistert, wie viele andere Besucherinnen und Besucher, die nach Friedberg gekommen waren.

Konzert im Friedberger Schloss war seit Wochen ausverkauft

Das Konzert im romantischen Ambiente des Wittelsbacher Schlosshofs war schon seit Wochen ausverkauft. Seit 2016 kommen die italienischen Vollblutmusiker jedes Jahr nach Friedberg. „Wir fühlen uns hier, aber auch in Augsburg und Königsbrunn sehr willkommen. Die Leute in Schwaben und Oberbayern sind ein tolles Publikum“, verriet Bandmitglied Ricardo Belli. Am 28. Juni 2025 werden sie erneut im Schlosshof Friedberg italienische Hits zum Besten geben. Im Jahr 2002 begann die Band „I Dolci Signori“ und überzeugt mit musikalischer Professionalität und südländischer Spielfreude. „Terra della Musica, Passione e Emozione“ begann die große Italo-Show.

An der Gitarre spielte Gianni Carrera, der in Italien Musik studierte, am Bass Uli Rossi, am Keyboard Bernardo Meyer, der für die Arrangements der Band verantwortlich ist. Am Schlagzeug brillierte Michele Foresta, der in New York und Los Angeles Schlagzeug studierte. Der letzte der sechs Musiker, Rocky Verardo, sorgte mit seiner kräftigen Stimme und seiner humorvollen Moderation für große Gefühle, herzhaftes Lachen und animierte zum Mitklatschen und Tanzen.

Icon Vergrößern Das ist Amore! Das Konzert Dolci Signori 2023. Foto: Sabine Roth Icon Schließen Schließen Das ist Amore! Das Konzert Dolci Signori 2023. Foto: Sabine Roth

Große italienische Welthits im Friedberger Schlosshof

„Wie geht’s euch? Come state?“ fragte Rocky Verardo. „Das Wetter hat gesehen, dass die Dolci Signori nach Friedberg kommen und hat sich beruhigt“, sagte er. Mit vielen bekannten italienischen Welthits aus Rock, Pop, Disco und Musica Romantica zauberten die Musiker italienisches Urlaubsfeeling. Sie begannen mit dem gefühlvollen Lied „Adesso tu“ des Sängers Eros Ramazotti und die ersten Handys wurden für eine Erinnerung in die Höhe gehalten. Es folgten die Titel „Azzurro“ und „Soli“ des Künstlers und Schauspielers Adriano Celentano. „Tu vuò fà l’americano -Du willst den Amerikaner spielen“, das Lied von Renato Carosone, das in mehreren Filmen verwendet wurde, brachte viel Schwung zum Mittanzen.

Natürlich durfte auch das Musikerduo „Al Bano & Romina Power“ nicht fehlen: Den Titel „Felicità“ sangen I Dolci Signori für das Publikum im Alter von 45 bis über 80 Jahren, das nicht nur aus dem Landkreis Aichach-Friedberg, sondern sogar aus München und Ingolstadt gekommen war. Rocco Liebold aus Augsburg hatte im Februar in München das Musical „D’Azzurro“ gesehen und mit seiner Frau daheim nachgeschaut, wo sie das nächste Mal spielen. „Als wir herausfanden, dass sie nach Friedberg kommen, haben wir uns mit unseren Freunden aus Bobingen gleich die Tickets gekauft.“ Die Atmosphäre im Schlosshof und das Wetter seien einfach super, freute sich Andreas Kulle. Mit Soli auf ihren Instrumenten zeigten die Musiker ihr Können und erhielten viel Beifall. Sie spielten „Sarà perché ti amo“ und „Mamma Maria“ von Ricchi e Poveri und „Solo noi“ von Toto Cutugno, sodass auch Zuhörerinnen und Zuhörer, die bisher still auf ihren Stühlen gesessen waren, aufsprangen, mitklatschten und mitsangen. Das Lied „Gloria“ von Umberto Tozzi sangen alle aus voller Kehle mit. „Andiamo, ti amo!“ forderte eine Gruppe eine Zugabe.

Rocky Verardo wünschte allen vor dem letzten Lied „Gente di mare“, gesund und fit bis zum nächsten Wiedersehen zu bleiben. Gutes Timing: Erst auf dem Weg zu den Autos begann der Regen.