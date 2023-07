Im Divano erfüllt sich für Stefanie Widmann ein Traum

Nach vielen Jahren als Ingenieurin kehrt die Friedbergerin zu ihren Wurzeln zurück. Durch Zufall erfuhr sie von der Stelle und leitet nun die Begegnungsstätte.

Stefanie Widmann war schon immer ehrenamtlich engagiert - bei der Pfadfinderschaft St. Georg in Friedberg, im Kreisjugendring und beim Roten Kreuz. Trotz dieser sozialen Ader zog es sie beruflich zunächst in eine ganz andere Richtung. Als Diplom-Ingenieurin für Physikalische Technik arbeitete sie zunächst bei einer Unternehmensberatung in Augsburg. Doch inzwischen ist sie zu ihren Wurzeln zurückgekehrt und leitet seit Anfang des Jahres das Divano, die Begegnungsstätte der Friedberger Stadtpfarrei St. Jakob.

Die Idee, in den sozialen Bereich zurückzuwechseln, reifte schon seit geraumer Zeit. 2007 begann Stefanie Widmann ihr Studium der Sozialen Arbeit in München, während sie weiterhin in Teilzeit in ihrem bisherigen Beruf weiterarbeitete. Nachd Abschluss des Studiums startete sie vier Jahre später auf Landesebene beim Roten Kreuz als Bildungsreferentin und stellvertretende Geschäftsführerin des Jugendrotkreuzes. Zuletzt arbeitete sie von Friedberg aus für ein Online-Unternehmen mit Sitz in Wien. Hier konzipierte sie unterschiedlichste Angebote im Bereich der Methodik und Didaktik für Unternehmerinnen und Unternehmer im Online-Business.

Große Freude über die Zusage der Pfarrei St. Jakob Friedberg

"Durch puren Zufall erfuhr ich dann von der vakanten Stelle im Divano beim Singen am Lagerfeuer während eines Pfadfinderjubiläums", erinnert sich die 48-Jährige. Da sie viele der geforderten Fähigkeiten erfüllte, bewarb sie sich trotz einiger Restzweifel. Schließlich war die Stelle als Gemeindereferentin ausgeschrieben. Aber als sie Anfang November die Zusage erhielt, freute sie sich riesig und kündigte in ihrem alten Beruf.

Gemeinsam mit circa 30 Ehrenamtlichen und drei Angestellten in Teilzeit bietet sie sonntags von 10 bis 13 Uhr, dienstags und donnerstags von 10 bis 18 Uhr und freitags von 9 bis 18 Uhr einen Begegnungsort mit Kaffee und Kuchen in der Friedberger Altstadt an. „Das Divano ist ein Ort für alle, egal, woher sie kommen und wie ihre finanzielle Lage gerade ist. Hier darf man Gast ohne irgendeinen Konsumzwang sein“, sagt die Sozialpädagogin. Die Bezahlung von Essen und Getränken erfolgt auf Spendenbasis, hierfür stehen auf den Tischen schwarze Sparschweine bereit. Stefanie Widmann hat viele Ideen im Kopf. Was davon umgesetzt wird, liege jedoch auch immer in der Hand ihres Teams und der Personen, die das Konzept des Divano weiterentwickeln, erklärt sie.

Im Divano ist immer Zeit für einen kleinen Ratsch

Stefanie Widmann fühlt sich im Divano sehr wohl und hat ein gutes Gespür für die Aufgaben, die von ihr gefordert werden. Durch die drei hauptamtlichen Teilzeitkräfte, die ihr zur Seite stehen und 30 Ehrenamtliche sowie die zahlreichen Kuchenbäckerinnen und weitere Unterstützer erfahre sie viel Rückhalt für ihr Divano. "Unsere Besucher dürfen einfach da sein. Wenn sie es möchten, schenken wir ihnen jedoch auch gerne ein offenes Ohr. Ansprechbar sein für einen kleinen Ratsch, aber auch für Sorgen und Nöte, ist uns besonders wichtig. Daher sitzen wir auch einfach mal bei unseren Gästen mit dabei."

Zur Finanzierung des "normalen" Divano-Betriebs plant Widmann immer wieder Veranstaltungen. Zum Beispiel beteiligte sie sich an der Fête de la Musique: Die zwei Bands "I lost Jam" und "Peter, Jo and Friends" traten bei ihr auf. Während des Altstadtfestes vom 7. bis 16. Juli ist das Divano geschlossen, da sich die Gemeinde und auch die Ehrenamtlichen des Divano mit der Jakobusschänke an der Friedberger Zeit beteiligen. "Für die Zukunft dürfen wir das vor Corona erstellte Konzept für das Divano gemeinsam prüfen und überlegen, welche Wege an unserem Begegnungsort künftig eingeschlagen werden sollen", sagt Widmann. In Planung ist auf jeden Fall eine eigene Internetseite mit mehr Informationen zum Team und den Aktivitäten.