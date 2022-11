Im Katastrophenfall sollen Feuerwehrhäuser Anlaufstellen sein

Plus Weil die Gefahr eines Blackouts steigt, investiert Friedberg in die Ausstattung der Feuerwehr-Gerätehäuser. Die Grünen sind damit nicht einverstanden.

Die Stadt Friedberg zieht Konsequenzen aus der Flutkatastrophe im Ahrtal und der wachsenden Gefahr von Sabotage und Blackouts infolge des Ukraine-Kriegs. Sie stattet alle 13 Feuerwehrhäuser im Stadtgebiet so aus, dass sie für einen Notstrombetrieb gerüstet sind. Dies soll nicht nur die Einsatzfähigkeit gewährleisten, sondern auch der Bevölkerung eine Anlaufstelle sicherstellen, wo sie Informationen und Hilfe bekommt, sich aufwärmen und das Handy aufladen kann.