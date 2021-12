Im Museum gilt 2G plus - das vertreibt das Publikum

Das Friedberger Museum zeigt gerade eine interessanten Ausstellung zum Thema Zeit. Weil dort 2G plus gilt, kommen wenige Menschen. Doch Selbsttests vor Ort sind möglich.

"Augenblicke. Zeit in der Kunst" heißt die neue Ausstellung im Museum. Doch nur in den ersten Tagen zog die interessante Schau im Schloss die Menschen an, danach schreckte die 2G-plus-Regel das Publikum ab. Was viele nicht wissen: Der Zutritt ist auch nach Selbsttest unter Aufsicht vor Ort möglich. Das Testset kann man mitbringen, das Museum hat jedoch in der Regel auch welche parat.

Neue Ausstellung im Friedberger Schloss-Museum

Kulturamtsleiter Frank Büschel vermeldet traurig, man könne die Besucherinnen und Besucher an einer Hand abzählen. "Das ist natürlich schade angesichts des großen personellen und finanziellen Aufwands sowie die Darstellungsgüte dieser sehenswerten Präsentation."

Angeboten werden auch Führungen, die nächsten finden statt am Freitag, 10., Sonntag, 12., und Mittwoch, 15. Dezember, jeweils um 14 Uhr. Anmeldung ist unter 0821/6002-684 erforderlich. Die Führung ist kostenlos, es ist lediglich der Eintritt zu bezahlen.

Museum im Schloss Friedberg: Das Corona-Hygienekonzept

Die Stadt wirbt weiter für einen Ausstellungsbesuch, da laut Büschel "ein erstklassiges Hygienekonzept zur Anwendung kommt". Es besteht FFP-2-Maskenpflicht, die Besucherflächen sind groß, es gibt Hygienestationen, die Räume werden automatisch belüftet und es ist ein Luftreiniger im Einsatz.

