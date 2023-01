Friedberg

vor 16 Min.

Im Schlosspark kann man bald Äpfel oder Kirschen ernten

Plus Die Stadt Friedberg will den Eingangsbereich beim Schloss neu gestalten. Schon bald sollen Änderungen sichtbar werden. Was ist geplant?

Von Ute Krogull

Eine kahle Stelle klafft nach Rodungen am Eingang zum Friedberger Schlosspark. Das soll sich im Frühling ändern: Wo früher Thujen wucherten, sollen bald Blumen blühen und Obstbäume wachsen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

