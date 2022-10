Im Steiermark-Komitee übernehmen die Jungen Verantwortung

Andreas Paul und Andreas Auer folgen auf das Trio Reithemann, Braun und Friedl. So wird die Städtepartnerschaft weiter gepflegt.

Das Komitee für die Pflege der Städtepartnerschaft mit der Schwesterstadt Friedberg in der Steiermark hat sich verjüngt. Mit Andreas Paul (41) und Andreas Auer (45) wurden in der Jahreshauptversammlung neue Präsidenten gewählt. Die bisherigen Frontmänner Felix Reithemann, Wolfgang Braun und Joe Friedl bleiben mit Rat und Tat tätig.

So sieht die neue Vorstandschaft aus: Präsident Andreas Paul, Vizepräsident Andreas Auer, Kassier Herbert Koller, Schriftführer Felix Reithemann, Adventsmarkt-Chef Franz Sonnberger, Organisations-Gremium Joe Friedl, Wolfgang Braun, Felix Reithemann und Franz Sonnberger.

Führungstrio war zehn Jahre lang im Amt

Zehn Jahre lang haben die ausscheidenden Vorstandsmitglieder sowie Kassier Herbert Koller die Geschicke geleitet und mit vielen Begegnungen die im Jahre 1966 begründete Freundschaft weiter gepflegt. In seinem kurzgehaltenen Rückblick auf seine Amtszeit fanden vor allem die alle drei Jahre stattfindenden Feste „Hurra die Steirer kommen“ sowie die Jubiläumsfeierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen im Jahre 2016 in der Steiermark und 2017 in Friedberg Erwähnung. Die Veranstaltungen in und um das Festzelt auf dem Marienplatz sind noch vielen Friedbergern in bester Erinnerung und Reithemann sparte auch nicht mit Lob über die Zusammenarbeit mit Ursula Jonetzko und Clarissa Beck von der Stadt Friedberg.

Die „Neuen“ sind keine „Lehrlinge“, sondern in Steirer Kreisen bereits seit Jahren ein Begriff. Beide sind über den Fußballsport, der ja der auslösende Funke für die Partnerschaft war, in die engere Beziehung hineingewachsen. Es ist jetzt schon die zweite oder gar dritte Generation, welche diese Partnerschaft pflegt.

Friedberger feiern Silvester in der Steiermark

Andreas Paul informierte, dass nach der Corona-Zeit die Fäden bereits wieder fest geknüpft sind. Als nächstes steht die von Reithemann organisierte Silvesterfahrt vom 29. Dezember bis 3. Januar auf dem Programm und weitere Events werden danach mit dem Steirer Verantwortlichen Roland Gressenbauer geplant. Außerdem ist das Komitee heuer beim „Friedberger Advent“ ab 29. November wieder täglich auf dem Partnerschaftstand mit Steirer Spezialitäten vertreten. (pt)