Friedberg

vor 31 Min.

Im Stemmerhof dreht sich beim Altstadtfest erstmals alles um Musik

Bürgermeister Roland Eichmann gab bei der Musikergilde in Friedberg für einige Minuten den Takt vor.

Plus Bei der Musikergilde treten nicht nur Gruppen und Prominente auf, auch Kinder haben ihren Spaß. Wie kommt das neue Angebot auf der "Friedberger Zeit" an?

Von Bill Titze Artikel anhören Shape

Etwas vorsichtig ist Katharina noch. Zaghaft bläst sie in die Hollerpfeife, die sie gerade selber hergestellt hat. Nach wenigen Momenten endet aber die Zurückhaltung, die Fünfjährige spielt schon fast eine kleine Melodie mit dem hölzernen Instrument. Es soll bei weitem nicht die einzige bleiben, die beim Altstadtfest im Stemmerhof erklingt. Denn dort dreht sich zum ersten Mal alles um Musik. Und zwar nicht nur um historische Lieder, sondern auch um die Instrumente.

Ein solches hat Benedikt Geirhos gerade in der Hand. Spielen kann man damit aber nicht, zumindest momentan. Die Trompete ist nämlich seit fast 30 Jahren kaputt, heruntergefallen sei sie damals, wie der junge Mann berichtet. Geirhos versucht sie nun wiederherzustellen. Der gelernte Posaunist baut und repariert hauptberuflich Instrumente. "Wir löten tatsächlich noch selbst, das gibt es kaum noch im Handwerk", schwärmt er von seinem Job. Am ehesten sei die Arbeit mit der eines Spenglers zu vergleichen. Spricht's und macht sich weiter daran, seine Trompete wieder auf Vordermann zu bringen. "Mal schauen, vielleicht kann ich ja in einigen Stunden damit auf einem Konzert hier auftreten."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

