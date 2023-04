Im Wittelsbacher Schloss beginnt die Open-Air-Saison

Ab Mai gibt es in Friedberg wieder ein abwechslungsreiches Kulturprogramm. Eine Veranstaltung ist bereits ausverkauft.

Der Sommer steht vor der Tür und damit wird Ende Mai auch die Freiluftsaison im Wittelsbacher Schloss Friedberg eröffnet. Am Freitag, 26. Mai, geben Alexander Glöggler und Philipp Jungk von Double Drums ihre „Beat Rhapsody“ - eine Kombination aus Spaß, Energie, Klassik, Groove und Unterhaltung - zum Besten. Die beiden preisgekrönten Künstler zaubern aus einer Bühne voll mit Trommeln, Mülltonnen, Glockenspiel, Marimba, Kartons und Töpfen ein Gesamtkunstwerk, das Jung und Alt immer wieder staunen lässt.

Ende Juni steigt das alljährliche "Open Air im Schlosshof"-Wochenende. Den Auftakt am Freitag, 23. Juni, macht von 20 bis 24 Uhr die Band Saxndi um Bandleader Franz Moosauer mit der großen "Partynacht im Schloss". Die fünf Musiker aus Niederbayern und der Oberpfalz wissen ganz genau, was sie zu tun haben, damit sie ihrem Publikum so richtig einheizen – ob mit alten Gassenhauern oder den neuesten Chartbreakern.

Schloss Auf eine musikalische Zeitreise nimmt die Band Das Wunder sein Publikum im Friedberger Schloss mit. Foto: Privatfoto Das Wunder

Am Samstag, 24. Juni, nimmt die Gruppe Das Wunder die Besucher mit auf eine musikalische Zeitreise durch 40 Jahre deutsche Rock- und Popgeschichte bis hin zur Neuzeit. Es darf mitgesungen und getanzt werden, wenn die Band ein Feuerwerk abliefert mit deutschen Hits von Künstlern wie Udo Lindenberg, Herbert Grönemeyer, Andreas Bourani, Nena, Jan Delay, Sportfreunde Stiller und vielen mehr. Am darauffolgenden Tag spielen I Doci Signori, für die es aber keine Tickets mehr gibt. Wie schon in den Vorjahren war die „Italienische Nacht“ innerhalb weniger Wochen ausverkauft.

Werner Schmidbauer setzt seine durch Corona unterbrochene Tournee fort und kommt nach Friedberg. Foto: Werner Schmidbauer

Nach dem Altstadtfest haben die Friedberger ein paar Wochen Zeit zum Durchschnaufen, bis Liedermacher Werner Schmidbauer am Mitwoch, 19. August, sein Gastspiel gibt. Über 60 ausverkaufte Solokonzerte spielte der Musiker vor rund drei Jahren, bis Corona seine Tournee "Bei mir" jäh stoppte. Nun setzt er sie fort und freut sich darauf, seine alten und neuen Songs nur mit Gitarre und Stimme auch in Friedberg erklingen zu lassen.

Knapp drei Wochen später, am Freitag, 8. September, gastiert Roland Hefter im Wittelsbacher Schloss: Der Kabarettist und Liedermacher präsentiert sein Konzert "So lang’s no geht". Die Themen des Münchners tragen unverwechselbar seine Handschrift: Das Leben mit all seinen Facetten und seiner innigen Liebe zur Heimat und zum Dialekt. Zum Abschluss der Open-Air-Saison gibt es am darauffolgenden Tag, am Sanmstag, 9. September, nochmal ein besonderes Highlight: das A-cappella-Quartett Viva Voce kommt mit seiner Show "Glücksbringer".

Hier gibt es Tickets für den Open-Air-Sommer in Friedberg

Das "Open Air im Schlosshof"-Wochenende vom 23. bis 25 Juni findet auf jeden Fall und bei jedem Wetter draußen statt. Bei den anderen vier Konzerten planen wir mit dem Hof, ziehen aber ggf. in den Großen Saal, falls das Wetter nicht mitspielt. (AZ)