Imkervereine Friedberg und Mering helfen beim Schwarmalarm

Einen Bienenschwarm im Garten will niemand haben. Um diese Jahreszeit kann dies aber durchaus passieren. Die Imkervereine Mering und Friedberg bieten Hilfe an.

Emsig fliegen die Bienen am Lehrbienenstand in Friedberg durch die Luft. Karl-Heinz Waldmüller vom Imkerverein Friedberg und Herbert Rappel vom Imkerverein Mering beobachten das Treiben der Insekten. Eigentlich sind große Bienengruppen nur in der Nähe ihres Stocks anzutreffen. Manchmal kann man sie aber auch in Traubenform im eigenen Garten oder beim Spazierengehen entdecken. Dann schwärmen die Bienen. Um die Tiere sicher einzufangen, bieten die beiden Imkervereine den "Schwarmdienst" an.

Initiator des Angebotes ist Herbert Rappel. Er selbst ist "Imker aus Leidenschaft" und besitzt etwa 90 Bienenvölker. Der Meringer erklärt, warum es überhaupt zum Schwärmen der Bienen kommt: "Das ist die natürliche Form der Vermehrung." Dabei teilen sich die Bienenvölker, die alte Bienenkönigin verlässt dazu mit einigen anderen Bienen den Stock. Tausende Bienen surren so in der Luft und versammeln sich schließlich in einer dunklen Traube an einem Gartenzaun, einem Baum oder im Extremfall auch im Radkasten eines Autos.

Eine Schwarmtraube hängt an einem Baum. Foto: Herbert Rappel

Imker eilen zur Hilfe

Parallel fangen sogenannte Spurbienen an, nach einem neuen geeigneten Zuhause zu suchen. "Sie tanzen dann über der Schwarmtraube und versuchen so, diese von ihrem ausgesuchten Platz zu überzeugen", ergänzt Karl-Heinz Waldmüller, Vorsitzender des Imkervereins Friedberg. Sobald der Schwarm sich geeinigt habe, löse er sich wieder in Einzelbienen auf. Diese beziehen dann ihren ausgewählten Wohnort, beispielsweise einen hohlen Baum oder einen Kamin. Insgesamt, so Rappel, könne dieser Vorgang des Schwärmens bis zu zwei- oder dreimal im Jahr erfolgen.

Normalerweise erkennen erfahrene Imkerinnen und Imker, wann die Bienen sich zum Ausschwärmen bereit machen, und können den Vorgang künstlich steuern. Hin und wieder kann es jedoch vorkommen, dass ein Schwarm sich unbemerkt auf den Weg macht. Außerdem gibt es immer mehr Menschen, die privat Bienenvölker halten und im Umgang mit dem Schwärmen eher unerfahren sind.

Schwarmmeldung in Mering und Friedberg per Icon

Wenn man einen hängenden Bienenschwarm bemerkt, kann man sich an die professionelle Hilfe des Imkervereins Mering und des Imkervereins Friedberg in Form des Schwarmdienstes wenden. Über die entsprechende Website der Vereine wird mit einem Icon der Standort der Bienengruppe eingetragen. Zudem gibt man die eigenen Kontaktdaten an. "Per SMS wird dann der nächste Imker informiert", erläutert Rappel. Dieser nehme Kontakt mit dem Schwarmmelder auf. Mittels einer Kiste, die als künstlicher Hohlraum dient und bestenfalls nach Bienen und Wachs riecht, wird den entflohenen Bienen dann ein alternativer Wohnort geboten, und diese nisten sich dort ein. Nach erfolgreicher Umbettung werden die Kontaktdaten des Melders gelöscht.

Zu beachten ist allerdings, dass die Bienenexperten nur so lange helfen können, wie die Bienen sich in der Traubenform befinden. Sobald sich diese für ein Zuhause entscheiden, in Einzeltiere auflösen und den neuen Wohnplatz beziehen, ist es auch für Imkerinnen und Imker unmöglich, sie zu erwischen.

Die schwärmenden Bienen werden von einem erfahrenen Imker eingefangen. Foto: Herbert Rappel

Um die Arbeit der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer zu erleichtern, sollten zudem weitere Faktoren berücksichtigt werden. Wichtig ist es festzustellen, wie groß die Schwarmtraube ist. "Sie sollte etwa die Größe eines Fußballs haben", meint Waldmüller. Auch die Zugänglichkeit ist entscheidend, üblicherweise hätten Bienen ihr Flugloch gern auf etwa fünf Meter Höhe. "Gut zu wissen ist, ob man den Schwarm erreichen kann und ob eine Leiter vorhanden ist", führt Waldmüller weiter aus. Bienen würden zudem oft mit Wespen verwechselt. "Seit Biene Maja sind alle Bienen schwarz-gelb", kommentiert Waldmüller ironisch. Dabei hätten diese eigentlich eine schwarze Grundfarbe mit grauen Bändern am Hinterleib. Bei der Wespe seien hingegen alle drei Körperteile, also Kopf, Brust und Hinterleib, gelb-schwarz gefärbt. Zur Unterscheidung dient auch der Zeitraum: Bienenschwärme sind im Mai und Juni anzutreffen, ab September handelt es sich dann um Wespennester.

Der Umgang mit Bienen will gelernt sein

Dieses Jahr sei es etwas ruhiger, was die Schwarmmeldungen betrifft. "Insgesamt gab es bis jetzt sechs Schwarmmeldungen, letztes Jahr waren es zwanzig", erzählt Rappel. "Uns wundert es manchmal selbst, wie viel Bienen es in einem Jahr und wie wenig es im anderen Jahr gibt", bringt Waldmüller an. Die Zahl der Bienenvölker sei über die Zeit hinweg aber konstant geblieben. Zugenommen habe nur die Zahl der Imkerinnen und Imker. Bienen zu halten, sei heutzutage aber vermehrt auch Freizeitbeschäftigung. "Es ist Trend geworden, die Natur zu unterstützen", wissen Waldmüller und Rappel.

Bevor man sich selbst ein Bienenvolk zulegt, kann man an den Imkerkursen der beiden Vereine teilnehmen. Bei Angeboten wie dem "Probeimkern" in Friedberg lernt man beispielsweise innerhalb von 14 Veranstaltungen grundlegend den Umgang mit Bienen kennen. Und wer Angst vor den Stichen des Insekts hat, kann beruhigt werden: Bienen sind weniger stechfreudig als noch in den 60ern. "Durch die Zucht sind sie sanftmütiger geworden", merkt Rappel abschließend an.