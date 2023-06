Immer wieder ausverkauft: Erfolgreiche Saison im Friedberger Schloss

Plus Dieses Jahr sind bereits über 4000 Tickets verkauft, manche Veranstaltungen sind ausverkauft. Diesen Freitag beginnt das beliebte Open-Air-Wochenende.

Die Konzerte der Dolci Signori im Schlosshof sind schon ausverkauft, da ist kaum der letzte Ton des vorherigen Konzerts verklungen. Auch dieses Jahr sind sie für viele Fans wieder die Krönung des beliebten Open-Air-Wochenendes, das am Freitag, 23. Juni, beginnt. Doch auch abgesehen von dem italienischen Erfolgssextett läuft es im Wittelsbacher Schloss gut. Veranstaltungschefin Sonja Weinfurtner nannte im Kulturausschuss Zahlen und gaben einen Ausblick auf Programm.

Die laufenden Kosten von Friedbergs kulturellem Schatzkästlein sind immer wieder Diskussionsthema der Politik. Hier hatte Weinfurtner in Sachen Kulturveranstaltungen Positives zu vermelden. Über 90.000 Euro Einnahmen wurden bislang generiert – das sind jetzt schon mehr, als im Jahr 2022 insgesamt erreicht wurden. 4200 Tickets sind verkauft, die meisten davon über das Online-Ticketportal Reservix oder im Bürgerbüro. Die Abendkasse macht etwa fünf Prozent aus. Nicht zu verachten sind außerdem die Einnahmen durch Getränke und Snacks, nämlich satte 11.700 Euro. Die unmittelbaren Veranstaltungskosten sind damit laut Weinfurtner abgeglichen.