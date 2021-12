Friedberg

vor 18 Min.

Impfen ohne Anmeldung auf dem Segmüller-Parkplatz

Auf dem Segmüller-Parkplatz in Friedberg bei Augsburg findet diese Woche eine Impfaktion statt.

Noch bis Donnerstag, 30. Dezember 2021, findet in einem Zelt beim Möbelhaus Segmüller in Friedberg eine Corona-Impfaktion statt. Wie kommt man an den Piks?

Von Ute Krogull

Für alle, die noch eine Erst-, Zweit- oder Booster-Impfung brauchen, gibt es in der Region Augsburg jetzt ein weiteres unkompliziertes Angebot: Auf dem Parkplatz des Möbelhauses Segmüller in Friedberg findet von Montag, 27. Dezember, bis Donnerstag, 30. Dezember, eine Impfaktion statt - ganz ohne Anmeldung. Die Impfungen laufen jeweils von 15 bis 20 Uhr auf dem Parkplatz. Frieren muss aber keiner. Segmüller hat das große Zelt zur Verfügung gestellt, in dem normalerweise die Gartenmöbelschau untergebracht ist. Die Aktion führt die Sozialstation Augsburg, Hochzoll, Friedberg und Umgebung in Kooperation mit der Hochzoller Impfärztin Dr. Renate Weber durch. Die beiden Stellen hatten bereits bei früheren Aktionen zusammengearbeitet. Viele Ehrenamtliche helfen mit, die Wartezeiten sind auch ohne Terminvereinbarung minimal. Das ist wichtig für die Impfaktion bei Segmüller in Friedberg Zur Verfügung stehen nach Angaben von Gudrun Jansen, Geschäftsführerin der Sozialstation, 1000 Dosen des Vakzins Moderna. Dieses können auch Unter-30-Jährige erhalten, wenn sie es möchten. Mitzubringen sind zu der Aktion: Impfausweis

Versichertenkarte

Personalausweis oder Reisepass

Themen folgen