Friedberg

11:30 Uhr

In der Bläserklasse der Friedberger Realschule ist Musik drin

Plus Die Bläserklasse an der Konradin-Realschule war seinerzeit das erste derartige Projekt in Schwaben. Die Grundidee stammt aus den USA. Ein Probenbesuch.

Von Philipp Holzhey

Mit Andreas Bolleininger leitet ein echter Vollblut-Musiker die Bläserklasse an der Konradin-Realschule in Friedberg. Vor 20 Jahren startete eine ehemalige Kollegin von ihm das Projekt. Die Idee dazu hatte sie aus den USA. Dort sind Spielmannszüge, die Veranstaltungen musikalisch begleiten, gang und gäbe. Im Regierungsbezirk Schwaben war die Konradin-Realschule die erste, die ein solches Projekt auf die Beine stellte. Seitdem startet jedes Jahr eine neue fünfte Klasse mit 20 Schülerinnen und Schülern. In der fünften und sechsten Klasse lernen die Kinder zwei Jahre lang den Umgang mit den Instrumenten. Die meisten von ihnen ganz ohne Vorkenntnisse. Wie läuft das ab?

In der Friedberger Bläserklasse kann jeder ein Instrument lernen

So war es auch bei den fünf Schülerinnen und Schülern Paul (Tenorsaxophon), Lilith (Horn), Maximilian (Trompete), Emma (Schlagzeug) und Simon (Euphonium), als sie vor eineinhalb Jahren in der Bläserklasse anfingen. Nur Simon hatte bereits vorher ein Instrument gespielt, allerdings ein anderes. Der Schwerpunkt der Proben liegt auf modernen Werken. Alle sind sich über ihre Favoriten schnell einig: " Star Wars und All Time Rock ’n’ Roll sind gerade am coolsten." "Wir fokussieren uns zwar eher auf moderne Musik, decken aber auch die andern Richtungen mit ab. So schaffen wir es, den gesamten Lehrplaninhalt zu behandeln", so Bolleininger, der selbst Trompete, Flügelhorn und Kornett beim Blechbläserquintett "Men in Blech" bläst.

