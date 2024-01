In eigener Sache: Ihre Friedberger Allgemeine zieht um

Die Adresse der Friedberger Allgemeinen ändert sich - die Zeitung bleibt.

Aufmerksame Passantinnen und Passanten haben es bemerkt: Am Friedberger Marienplatz ist ein Umzugslaster vorgefahren. Die Adresse von Lokalredaktion und Anzeigen-Abteilung der Friedberger Allgemeinen hat sich geändert. Aus dem Marienplatz 11 in Friedberg wurde die Curt-Frenzel-Straße 2 in 86167 Augsburg-Lechhausen.

Dort, im Mutterhaus unseres Verlags, befinden sich ab sofort unsere Büro-Räume. Und von dort aus werden wir Friedberg, Mering, Kissing und Umgebung weiterhin in der gewohnten Teamstärke mit vollem Herzblut betreuen, um für Sie als Friedberger Allgemeine print und online über das Wittelsbacher Land zu informieren.

In einigen Wochen eröffnen wir dann einen Stützpunkt im Herzen Friedbergs - seien Sie gespannt! Mit Ihren Anliegen können Sie sich weiterhin wie gewohnt an uns wenden, Telefonnummern und E-Mail-Adressen bleiben erhalten. Vielen Dank für Ihre Treue – wir freuen uns, von Ihnen zu hören!

Ihre Friedberger Allgemeine

So erreichen Sie die Friedberger Allgemeine