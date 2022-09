Friedberg

12:00 Uhr

In Friedberg gibt es jetzt einen Pizza-Automaten beim Edeka Wollny

Beim Edeka Wollny in Friedberg steht seit Kurzem ein Pizza-Automat. Hier kriegt man rund um die Uhr frisch gebackene Pizza.

Plus Auf dem Parkplatz des Edeka Wollny in Friedberg steht seit Kurzem ein Pizza-Automat. In nur drei Minuten soll von Margherita bis Tonno alles zubereitet werden.

Von Bianca Dimarsico Artikel anhören Shape

Neugierig betrachten die Menschen das neue Gerät, das seit Mittwoch auf dem Supermarktparkplatz steht. Einige lugen kurz im Vorbeigehen auf den Anzeigebildschirm, andere bleiben stehen und schauen sich den Automaten genauer an. "Frische Pizza" steht drauf. "Ofenfrisch in nur drei Minuten" verspricht ein anderer Schriftzug. Im Wittelsbacher Land ist dieser portable Pizzaofen eine Neuheit.

