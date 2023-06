Friedberg

In Friedberg rollen die E-Scooter an

Plus Ab sofort können Elektroroller ausgeliehen werden – auch in Ortsteilen. Stadt und Anbieter wollen Abstell-Chaos verhindern. Doch es gibt schon Beschwerden.

Sie stehen am Marienplatz und am Bahnhof, am Volksfestplatz und am See: Ab sofort ist in Friedberg eine E-Scooter-Flotte der Firma Zeus unterwegs. Sie können über eine App genutzt werden. Im Vorfeld war der Stadt wichtig, dass ein Abstell-Chaos verhindert wird. Bestimmte Maßnahmen sollen das erreichen. So gibt es Bereiche, in denen Parken nicht erlaubt ist. Ein technischer Trick garantiert, dass sich Nutzerinnen und Nutzer auch daran halten.

60 Elektroroller hat die Firma Zeus in Friedberg aufgestellt. Wer damit fahren möchte, muss sich zuerst die Zeus-App aufs Smartphone laden. Die Fahrt kostet 1 Euro fürs Freischalten plus 28 Cent pro Minute (Tages-, Wochen- und Monatspässe sind verfügbar).

