In langer Freundschaft verbunden: Trientiner Bergsteigerchor gibt Konzert

Auf Einladung des Friedberger Alpenvereins gibt der weltberühmte Trientiner Bergsteigerchor am Samstag, 23. November, ein Konzert in der Max-Kreitmayr-Halle. Ein solches Konzert der Spitzenklasse gab es anlässlich der Feier der 50-jährigen Freundschaft zuletzt vor fünf Jahren, kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Niemand ahnte damals, dass nur wenige Wochen später gerade Norditalien, wo auch Trient liegt, von dem Krankheitsausbruch schwer getroffen werden sollte. Die Proben waren während der Corona-Zeit schwer beeinträchtigt: Zunächst mussten sie ganz ausfallen, später probte man mithilfe von Internet-Konferenzen.

Am 23. November soll nun, wie man es in der schweren Corona-Zeit vereinbart hat, das Ende von Corona gefeiert werden. Dazu kommt der Chor wieder nach Friedberg, um sich mit den befreundeten Mitgliedern des Friedberger Alpenvereins und der gesamten Stadtgesellschaft im Rahmen eines Konzerts zu treffen.

Trientiner Bergsteigerchor verbindet lange Freundschaft zu Friedberg

Die Freundschaft zu diesem Chor, für den „La montanara“, das berühmteste aller Bergsteigerlieder, geschrieben wurde, ist ein Privileg für den Alpenverein Friedberg und für die Menschen der Stadt. Ursprung der Freundschaft war ein Konzert des Trientiner Bergsteigerchors (SOSAT-Chor) 1969 in Friedberg. Besonders der Umstand, dass die Mitglieder des Chors nicht in einem Hotel oder Gasthof übernachteten, sondern von den Gastgebern mit nach Hause genommen wurden, war für Chormitglieder und Gastgeber ein besonderes Erlebnis. Daraus entstanden persönliche Beziehungen und Kontakte, die Basis einer Freundschaft. Diese Tradition wurde bis heute fortgesetzt.

Auch heuer werden die Chormitglieder in Gastfamilien untergebracht. Wer gerne einen italienischen Gast oder vorzugsweise zwei Gäste für eine Nacht bei sich aufnehmen will, soll sich per Email an presse@alpenverein-friedberg.de melden. Dafür gibt es zwei Freikarten zum Konzert.

Am darauffolgenden Sonntag, 24. November, begleitet der Chor den dann Gottesdienst in der Friedberger Wallfahrtskirche Herrgottsruh.

Eintrittskarten zum Preis von 35 Euro können ab sofort in Friedberg erworben werden bei: PatchWork, Bauernbräustaße. 4; Altstadtcafe Weißgerber, Ludwigstraße 10; Geschäftsstelle des Alpenvereins Friedberg, Schmiedgasse 1. (AZ)