In St. Jakob geht das Jubiläumsjahr mit einem festlichen Gottesdienst zu Ende

Mit der prächtigen Festfanfare des Salzburger Barockkomponisten Bartholomäus Riedl, die vor einem Jahr das Jubiläumsjahr „150 Jahre neue Stadtpfarrkirche St. Jakob“ der Friedberger Stadtpfarrei eröffnete, fand es nun am vergangenen Sonntag ebenso klangvoll mit Pauken und Trompeten seinen Abschluss.

Zu Beginn des Festgottesdienstes zur Kirchweih ließ Stadtpfarrer Steffen Brühl die Höhepunkte des Jubiläumsjahres Revue passieren. Niemand konnte genau vorhersagen, welche Angebote des Jubiläumsprogramms Anklang finden würden, doch der Festausschuss entschied sich bewusst für einen breiten Ansatz, um möglichst viele Menschen jeden Alters und mit unterschiedlichen Interessen anzusprechen. Rückblickend sei das, so Brühl, voll und ganz gelungen. Geschichtliche und religiöse Themen fanden ebenso ihren Platz wie Kunst, Kultur und Feste. „Einander begegnen“ wurde so zu einem Leitmotiv des gesamten Jahres.

Jubiläumsjahr „150 Jahre neue Stadtpfarrkirche St. Jakob“ endet mit Festgottesdienst

Abt Johannes Eckert, der der Benediktinerabtei St. Bonifaz in München und Andechs vorsteht, feierte den Gottesdienst gemeinsam mit der Gemeinde. In seiner Predigt griff er das Leitmotiv auf und erweiterte es: „Begegnung auf Augenhöhe“. Der Abt verband diese Botschaft mit der Architektur der Stadtpfarrkirche St. Jakob. Beide Kirchen – St. Jakob und die Abteikirche St. Bonifaz in München – wurden im neoromanischen Stil als Basilika erbaut, und St. Jakob glich der Münchner Abteikirche in ihrer ursprünglichen Innenarchitektur so sehr, dass man sie als „kleine Schwester“ bezeichnen könnte. Allerdings wurde St. Bonifaz im Zweiten Weltkrieg zerstört und nur teilweise wieder aufgebaut.

Am Ende des Gottesdienstes sprach der Pfarrgemeinderatsvorsitzende Julian Schmidt der Gemeinde und den vielen Engagierten während des Jubiläumsjahres seinen Dank aus. Besonders hob er die Worte von Abt Johannes hervor, die die Verbindung zwischen St. Bonifaz und St. Jakob verdeutlichten. Anschließend waren die Gottesdienstbesucher zu einem Empfang ins Divano eingeladen, um die „Begegnung auf Augenhöhe“ fortzusetzen.

Den musikalischen Rahmen des Festgottesdienstes gestalteten der Kirchenchor St. Jakob, das Collegium Musicum mit Bläserensemble sowie Roland Plomer an der Metzler-Orgel unter der Leitung von Monika Trinkl-Peters. Zudem wurde Pater Rüdiger Kiefer begrüßt, der ab dem 1. November die vakante zweite Priesterstelle in der Gemeinde übernehmen wird. (AZ)