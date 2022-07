Inklusionsbeirat zeigt Falschparkern in der Ludwigstraße die Gelbe Karte

Plus Viele Menschen ärgern sich über Gehwegparker in Friedbergs Ludwigstraße, für Menschen mit Behinderung sind sie eine echte Gefahr. Nun startet eine Aktion dagegen.

Auf den Gehwegen in der Ludwigstraße geht es oft eng zu. Was viele Menschen ärgert, ist für diejenigen mit Handicap ein echtes Problem: Falschparker. Der Inklusionsbeirat hat nun die Nase voll. Ab sofort werden Falschparker, aber auch andere, die den Weg blockieren, daher Gelbe Karten erteilt bekommen.