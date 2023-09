Friedberg

12:00 Uhr

Instrumente im Zwiegespräch beim Friedberger Musiksommer

Plus Bei der Matinee zum Abschluss der Konzertreihe gibt Karl-Heinz Steffens dem begeisterten Publikum ein Versprechen.

Kurz vor dem Sommerurlaub entstand ein neues Werk: "Die letzten Tage vor meiner Abreise war ich entsetzlich wegen eines Auftrags der Firma Érard für ein Harfenstück beschäftigt. Acht Tage härtester Arbeit und drei durchwachte Nächte waren nötig, um es mehr schlecht als recht fertig zu schreiben", berichtete Maurice Ravel. Er sollte in einem Konzertstück die Vorzüge der neuen Harfen dieser Firma herausstellen, um ihre neueste Errungenschaft zu bewerben. Heraus kam die Komposition "Introduction et Allegro" für Harfe, Flöte, Klarinette und Streichquartett, ein Meisterwerk der Instrumentation. Karl-Heinz Steffens, Klarinettist und musikalischer Leiter des Friedberger Musiksommers, wäre nicht Steffens, würde er nicht zu allen gespielten Stücken kleine Anekdoten zu erzählen haben. So auch bei der Matinee zum Abschluss der Konzertreihe in der Rothenberghalle.

Die beschauliche Besetzung von Ravels Komposition täuscht. Gekonnt spielt er mit den Klangfarben: Mal entsteht ein filigranes Gewebe, ein anderes Mal scheint sich das Sextett zu einem ausgewachsenen Orchester auszudehnen. Und dazwischen heißt es immer wieder: Bühne frei für die Harfe, mit Bravour gespielt von der international agierenden Harfenistin Sophia Steckeler, für die das Stück schließlich intoniert wurde.

