Interview: Welche Geheimnisse in den Friedberger Brauereikellern schlummern

Plus Die Keller unter der Friedberger Altstadt sind viele Hundert Jahre alt. Warum hier Bier gelagert wurde – und welches Geheimnis noch ungelöst ist.

Von Bill Titze

Herr Raab, Sie sind ein Ur-Friedberger, leben seit Ihrer Kindheit hier. Welche persönlichen Erinnerungen verbinden Sie mit den Kellern unter Friedberg?



Hubert Raab: Die ersten Erlebnisse mit den Kellern sind traumatisch. Ich bin ein Kriegskind und habe die Bombenangriffe auf Augsburg miterlebt. Wir wohnten mitten in der Stadt Friedberg am Marienplatz und das Haus daneben war die ehemalige Brauerei Zur Glocke. Es geschah immer wieder, dass mitten in der Nacht Sirenen losgingen, die mich heute noch teilweise im Traum verfolgen. Dann wurden wir von unserer Mutter aus den Betten gerissen und mussten in die tiefen Keller des Nebengebäudes hinuntergehen. Dort war es kalt, nass, die Leute saßen eng gedrängt. Sie sprachen kein Wort, man wartete gespannt, was kommt. Man hörte lauten Kanonendonner. Das waren Augenblicke der Angst. Geblieben sind mir das Dröhnen der Sirenen, das mich oft in der Nacht weiterverfolgt, und der Kanonendonner, den ich immer noch in den Ohren habe.

Die Keller sind ja viel älter als 80 Jahre. Wie weit reichen die Anfänge zurück?



Raab: Wir können annehmen, dass die Keller von den Bränden im Dreißigjährigen Krieg (1632 und 1646) verschont geblieben sind. Zudem wissen wir nach entsprechenden Untersuchungen, dass der Keller der Braudrexl-Brauerei erstmals 1598 genannt wird. Deswegen rechne ich damit, dass einige der Keller bereits aus der Zeit vor dem Dreißigjährigen Krieg stammen.

