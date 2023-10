Islandpferdehof Lechleite bereitet neuen Jahreskalender vor

Bei der Vernissage wählen rund 100 Besucherinnen und Besucher die schönsten Fotos dafür aus.

Zum zweiten Mal haben Bewohnerinnen und Bewohner sowie Freunde des Islandpferdehofs Lechleite ihre Leidenschaft fotografisch dokumentiert und dabei ihren ganz persönlichen Blickwinkel auf die Tiere präsentiert. Zur Vernissage, zu der die Eigentümerfamilie Frisch und die Islandpferdefreunde Lechdalur eingeladen hatten, kamen rund 100 Personen und genossen im stimmungsvollen Rahmen die 30 ausgestellten Bilder.

Annette Hofer, die Vorsitzende des Vereins Lechdalur, und Veronika Frisch begrüßten die anwesenden Gäste und betonten ihre Freude über die großartige Zusammenarbeit und Gemeinschaft am Hof. So waren nicht nur die Vorbereitung und die Ausstellung selbst ein Gemeinschaftsprojekt aller, auch Sektempfang und ein vielfältiges Fingerfood-Buffet waren in engem Zusammenschluss von Familie, Bewohner und Freunden der Lechleite entstanden. Für den musikalischen Rahmen sorgten ebenfalls eine Bewohnerin der Lechleite, Sängerin Leoni Beckenbach mit Begleiter Nicolás Bleyh an der Gitarre

Mensch und Pferd verbindet eine jahrtausendealte Geschichte

Anton Oberfrank, ehemaliger Direktor der Realschule Friedberg und enger Freund der Familie, setzte in seiner Ansprache die Themen Fotografie und (Island-)Pferde in Szene. Er erinnerte an die jahrtausendealte Geschichte des Pferdes und das von vielen positiven und auch negativen Momenten geprägte gemeinsame Zusammenleben von Pferden und Menschen.

Unter allen ausgestellten Fotografien wurde durch geheime Abstimmung die besten Bilder ausgewählt. Siegerbild in diesem Jahr wurde das Bild "Winterkinder" von Saskia Reiss. Das Bild zeigt ihre Stute Erla mit Freundinnen Tita und Loa, alle Stuten übrigens Zuchten der Lechleite. Zweit- und Drittplatzierte sind die Bilder "Seepferdchen" von Ramona Kranz und "Golden Dinner" von Franziska Hohenester.

Neuer Islandpferde-Kalender ab Dezember im Handel

Die zwölf besten Bilder finden ihren Platz im Jahreskalender der Lechleite, der ab Anfang Dezember in ausgewählten Friedberger Geschäften sowie an der Lechleite erhältlich sein wird. (AZ)