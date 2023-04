Friedberg

vor 32 Min.

Ist der Osterhase in Wahrheit ein Kaninchen?

Plus Die Langohren sind einfach zum Liebhaben. Tierpfleger Christopher Dietrich aus dem Friedberger Tierheim Lech-Arche erklärt, was man über sie wissen sollte.

Von Lara Bolz

Oft ist die Rede vom Häschen, aber es gibt ja auch Kaninchen - was ist denn jetzt richtig?



Christopher Dietrich: Die Unterscheidung ist eigentlich gar nicht so schwierig. Als Hasen bezeichnet man die Wildformen, und natürlich den Osterhasen. In der Regel sind sie etwas größer als Kaninchen und vor allem sind sie Einzelgänger. Kaninchen sind immer die Haltungstiere und leben gerne in Gruppen. Innerhalb der Gattung Kaninchen gibt es dann verschiedene Arten: vom Zwergkaninchen mit 1,2 Kilogramm bis hin zum Riesenkaninchen mit zwölf Kilogramm. Beliebt im Heimbereich sind hauptsächlich die kleinen Zwergkaninchen, Widderkaninchen mit den Schlappohren und das deutsche Riesenkaninchen.

Und wenn ich mir ein Kaninchen anschaffe, wie lange muss ich mich dann um das Tier kümmern?



Dietrich: Das kommt vor allem darauf an, wie die Lebensbedingungen sind. Aber theoretisch kann ein Tier zwischen acht und zwölf Jahre alt werden. Wichtig ist hierfür, dass man regelmäßig den Tierarzt aufsucht. Vor allem sollte man sein Tier gegen RHD 1+2 und Myxomatose impfen lassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen