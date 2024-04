Friedberg

07:00 Uhr

Strafzettelgefahr, zu kurzes Kabel: Ist diese E-Ladesäule eine Fehlkonstruktion?

Plus Dieses Stromtanken kann teuer werden: Beim Parken an der Ladesäule in der Friedberger Bahnhofstraße können Autofahrer wortwörtlich auf ihre Kosten kommen.

Von Sina Gaisbauer

Auf Deutschlands Straßen sind rund 1,5 Millionen Elektro-Fahrzeuge unterwegs; Ladesäulen sind teilweise rar. Die Stadt Friedberg hat daher im Zuge der Sanierung der Bahnhofstraße eine neue Lademöglichkeit geschaffen. Allerdings hat diese ihre Tücken, so dass Autofahrer dort sogar schon Strafzettel kassierten.

Zwar funktioniert der Ladevorgang ganz normal. Doch das Kabel ist so kurz, dass Autos mit "Hecklader" auf der unteren Seite entgegen der Einbahnstraße parken müssen. Das führt zu zwei Problemen: Viele fahren danach, wie Anwohner berichten, einfach gegen die Fahrtrichtung los. Andererseits erhalten Falschparker an der E-Säule von der kommunalen Parküberwachung Strafzettel. 15 Euro sieht der Bußgeldkatalog für diese Ordnungswidrigkeit vor.

