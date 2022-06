Friedberg

Italo Pop lässt Urlaubsfeeling im Friedberger Schloss aufkommen

Plus Die Band I Dolci Signori sorgt mit ihrem Auftritt am Sonntag für einen vollen Schlosshof. Das Open-Air-Wochenende ist ein Erfolg. Gibt es 2023 eine Fortsetzung?

Von Sabine Roth

Auch wenn viele schon an Pfingsten in Italien waren oder der Urlaub dort noch bevorsteht: Im Friedberger Schlosshof war Dolce Vita angesagt. Drei Stunden lang spielte dort die Band I Dolci Signori unter wolkenlosem Himmel italienische Hits. Schon beim ersten Song war die Stimmung bombig und zum Schluss gab es wenige Zuhörerinnen und Zuhörer, die in dieser Sommernacht nicht mitklatschten oder schunkelten.

