Jahresversammlung des KEG-Kreisverbandes Aichach-Friedberg

Zur Jahresversammlung des KEG-Kreisverbandes in Aichach-Friedberg begrüßte die Kreisvorsitzende Margit Baufeld zahlreiche Mitglieder in der Grundschule Friedberg-Süd. Für ihre langjährige Treue zum Berufsverband für Lehrkräfte und Menschen in pädagogischen Berufen wurden Jutta Linzenkirchner und Birgit Pilz für 30 Jahre Mitgliedschaft, Margot Högg, Susanne Geiger, Anita Jaumann und Corona Scherer für 35 Jahre, Ludwig Drexel, Herbert Greifenegger und Eva-Maria Steinbach für 45 Jahre sowie Hermann Staffler und Karl Loemke für 50 Jahre Mitgliedschaft in der KEG geehrt.

Alle Anwesenden brachten sich schließlich wieder aktiv in die Programmplanung ein. Die Moderation übernahm hier die stellvertretende Vorsitzende Sonja Reichart. In produktiven Gruppenarbeiten entstanden viele Vorschläge für Veranstaltungen und Fortbildungen im kommenden Schuljahr. Schließlich klang der kurzweilige Abend mit vielfältigen Gesprächsthemen in einem Friedberger Lokal aus.

