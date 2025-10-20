Jakobsingers begeistern mit bewegendem Konzert

Unter dem Motto „Frieden“ luden die Jakobsingers am vergangenen Wochenende zu einem besonderen Konzert nach St. Jakob ein. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher folgten der Einladung, um gemeinsam mit den Sängerinnen und Sängern ein musikalisches Zeichen für Verständigung, Hoffnung und Zusammenhalt zu setzen.

Der Chor, unter der Leitung von Kantorin Andrea Schmid, präsentierte in einem „gesungenen Gottesdienst“ ein abwechslungsreiches Programm alter und moderner geistlicher Chormusik. „Wir sind uns auch der jüdischen und muslimischen Tradition bewusst“, sagte Schmid. Die rund 40 Sängerinnen und Sänger überzeugten mit Leidenschaft und Ausdruckskraft – der Funke sprang spürbar auf das Publikum über.

Chorgesang, Instrumente und nachdenkliche Texte wechseln sich in St. Jakob ab

Begleitet wurde der Chor einfühlsam von Reinhard Biederwolf (Klavier), Lorenz Heisserer (Percussion), Bianca Schüssler (Querflöte), Barbara Biederwolf (Violine), Ruth Spannagl-Schulan (Viola) und Andrea Schmid (Sopranflöte und Violine). Werke von unter anderem Johann Simon Kreuzpointner, Helmut Schlegel und Kathi Stimmer-Salzeder, einigen zeitgenössischen Kirchenmusikern, wechselten sich mit einigen Traditionals ab. Zwischendurch gab es nachdenkliche Texte zu hören. Viele Besucherinnen und Besucher zeigten sich sichtlich berührt. Mit lang anhaltendem Applaus und stehenden Ovationen endete ein Konzertabend, der nicht nur musikalisch überzeugte, sondern auch ein starkes Zeichen des Miteinanders setzte.

Die nächsten Auftritte des Kirchenchors sind am 11. November in der Pallottikirche und am 23. Dezember bei der Lichtermesse in St. Jakob.

Nachwuchs gesucht Die Jakobsingers singen mit Leidenschaft moderne Lieder für den Gottesdienst. Die ca. 40 Sängerinnen und Sänger proben jeden Sonntagabend von 19.30 bis 21 Uhr im Pfarrzentrum (außer in den Schulferien). Neuzugänge sind willkommen. Kontakt über Andrea Schmid unter 0179 2986521, kontakt@schmid-supervision.de.