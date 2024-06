Friedberg

Jazz im Schloss: Eine "Pe-sondere" Liebeserklärung an den Mond

Plus Pe Werner jazzte, swingte und plauderte im Wittelsbacher Schloss mit einem Jazz-Trio zu ihrem Lieblingsthema: dem Mond.

Von Lara Bolz

„Der Mond ist aufgegangen, die goldnen Sternlein prangen am Himmel hell und klar …“, wer dachte es wird ruhig und besinnlich im Wittelsbacher Schloss lag falsch. Pe Werner machte ordentlich Stimmung im Friedberger Schloss und wusste genau, wie sie ihr Publikum zu begeistern hat. „Weit über 100 Karten wurden im Vorverkauf und an der Abendkasse verkauft“, sagte Organisator Andreas Bubenik. Zu ihrem 20-jährigen Plattenjubiläum 2009 hatte die Musikerin ein außergewöhnliches Album herausgebracht: „Im Mondrausch“ – eine Liebeserklärung an den Mond. Poetisch, witzig und ironisch widmete Pe Werner sich einen ganzen Abend dem Himmelskörper. Sie fragte sich, warum der Mann im Mond noch Single ist, frönte ihrer Lust am Genuss, nach dem Motto: „Der Mond ist rund – ich bin es auch“ und sang über die Liebe. Dabei zeigte sie, dass sie nicht nur laut und wild kann, sondern auch nachdenklich und leise.

Die Singer-Songwriterin aus Hessen war bereits zum zweiten Mal in Friedberg. „Ich bin gerne wieder hier. Denn zwei Dinge machen Friedberg und Bayern niemandem so schnell nach: das Kopfsteinpflaster und das Bier“, witzelte sie. Eigentlich hätte das Konzert im Innenhof des Schlosses stattfinden sollen. Aber das Wetter hatte leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Es ist zwar trocken, aber die Wetterlage war uns einfach zu unsicher. Allein schon wegen der teuren Instrumente“, sagte Bubenik. Pe Werner nahm die Situation locker. „Vor lauter Wolken hätten wir den Mond sowieso nicht gesehen“, tröstete sie das Publikum. Der Stimmung tat dieser Umstand keinen Abbruch. Der Saal war voll und die Leute waren gut gelaunt. Passend zum Thema war es dunkel, nur die Bühne wurde mit blauem Licht angestrahlt.

