Jeden Tag ein neues Fenster: Der besondere Adventskalender in Derching

Der Adventskalender in Derching lädt Besucher zu einem Adventsspaziergang ein. Die selbst gestalteten Fenster bringen Aussteller und Besucher zusammen.

Fenstermalereien mit Engeln oder Schneemännern, selbstgebastelte Sterne und Kerzen, Winterlandschaften oder Krippenausstellungen – der Derchinger Adventskalender hält jeden Tag eine neue Überraschung bereit. Täglich von 17 bis 20 Uhr können Groß und Klein ein neues weihnachtlich gestaltetes Fenster bestaunen und in einem Adventsspaziergang alle bisher geöffneten Türchen besuchen.

Die Teilnehmer können ihr Fenster nach Belieben gestalten. "Es muss nur weihnachtlich oder winterlich aussehen, die Zahl des Türchens muss erkennbar sein und es soll natürlich leuchten", sagt Julia Glück. Sie organisiert die Adventsfenster in Derching nun schon zum vierten Mal. Sie hatte mit dem überdimensionalen Kalender 2020 im Lockdown angefangen, um die Menschen zusammenzubringen. Damals musste die Organisatorin noch mühsam Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusammensuchen. Mittlerweile ist der Laufweg von Fenster zu Fenster voll in die Derchinger Adventszeit integriert. "Die Aktion wird im Dorf sehr gut aufgenommen, gerade Familien mit Kindern schauen sich die selbstgemachten Überraschungen gerne an", sagt Glück.

Die Derchinger Adventsfenster stärken das Miteinander unter Ausstellern und Besuchern

Bei manchen Fenstern müssen Interessierte ein Privatgrundstück betreten. Doch nur Mut, denn: Näher an das Fenster heranzutreten lohnt sich häufig. Manche Beteiligte bieten nämlich neben den dekorierten Fenstern auch Gedichte oder Einblicke in die Entstehung ihrer Fensterdekoration. Ab und zu gibt es sogar Süßigkeiten. "Dadurch ist der Kalender besonders für Kinder toll, weil sie eigentlich immer etwas Neues entdecken können", sagt Julia Glück. Bei den Fenstern an den Adventssonntagen, an Heiligabend und zu Nikolaus stechen die Dekorationen besonders hervor.

Unter den Ausstellern sind vor allem Privatleute, aber auch der Kindergarten und das Pfarrhaus stellen ein Adventsfenster vor. Insbesondere frisch Zugezogene haben laut Glück viel Interesse an der Aktion teilzunehmen. "Viele Beteiligte nutzen den Adventskalender, um die Nachbarschaft besser kennenzulernen", sagt die Derchingerin. Manche laden sogar zum Glühweintrinken ein. Um genügend Teilnehmer und Teilnehmerinnen zu finden, startet Glück mit der Organisation bereits im Oktober. "Spätestens Mitte November will ich die Liste vollständig haben, damit die Beteiligten noch genug Zeit zum Basteln und Vorbereiten haben", sagt sie. Außerdem muss sie vorher einen sinnvollen Laufweg planen.

Die im Dorf verteilten Adventsfenster versprühen weihnachtliche Atmosphäre. Foto: Anna Faber

Am ersten Dezember startete der Adventskalender im Oberdorf, nach der ersten Woche verlagerten sich die Türchen nach Dickelsmoor. Ab dem 20. Dezember öffnen die Türchen dann im Unterdorf. Das Highlight des Adventskalenders ist das Fenster am 24., das - wie in den vergangenen Jahren - nicht von einem Privathaus, sondern von einer offiziellen Einrichtung gestaltet wird. In diesem Jahr bastelt der Kindergarten in der Alten Bergstraße die Überraschung am 24. Dezember. Die Fenster leuchten dann noch bis zum 31. Dezember.

Das ist der Zeitplan für die Derchinger Adventsfenster