Friedberg

12:00 Uhr

Jetzt doch: Solarpark bei Derching wird erweitert

Plus Im Herbst hatte der Planungsausschuss des Stadtrats die neue Freiflächen-Photovoltaik an der Autobahn abgelehnt: Warum es in der Zwischenzeit zu einem Umdenken gekommen ist.

Von Thomas Goßner

Hubert Nießner fand noch relativ freundliche Worte: "Die Sache ist damals nicht so wirklich günstig gelaufen", erinnerte der ÖDP-Stadtrat an die Oktobersitzung des Planungsausschusses. Im vergangenen Herbst hatte das Gremium eine Erweiterung des Solarparks bei Derching ohne große Debatte abgelehnt. Inzwischen hat bei den Gegnern des Projekts ein Umdenken stattgefunden, weshalb das Thema erneut auf die Tagesordnung kam.

