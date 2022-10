Josef Ambrosch wollte schon immer schreiben – ein Unfall brachte die Wende

Der Friedberger Josef Ambrosch findet in seinen Gedichten Ausgleich zum Alltag. Gerade arbeitet er am vierten Band. So kam der Einzelhandelskaufmann zum Schreiben.

Ein einschneidendes Erlebnis brachte die Wende im Leben von Josef Ambrosch. Er war 2018 als Lkw-Fahrer von München nach Augsburg unterwegs. Durch eine Sturmböe kam der Laster von der Fahrbahn ab, er selbst blieb im Fahrerhaus stecken. Zwei Zentimeter trennten seinen Kopf von der Decke. Ambrosch war eingeklemmt, kurz bewusstlos - und schrie verzweifelt um Hilfe. Eine viertel Stunde lang musste er so verharren, bis der rettende Sanitäter am Unfallort eintraf. Dieser hielt ihm erst einmal ganz fest die Hand. Ab diesem Moment fühlte Josef Ambrosch sich schon viel besser. Der 61-Jährige hatte Glück und kam mit ein paar Rippenbrüchen davon. „Das Ereignis hat mir aber gezeigt, dass es irgendwann schnell vorbei sein kann“, erzählt er rückblickend.

Die Dinge, die ihm wichtig waren, wollte er seitdem immer sofort tun. Und: Er wollte seine Gefühle in Worte fassen und auf Papier bringen. „Die wertvollsten Besucher sind die Gefühle. Seitdem ich nicht mehr über Gefühle spreche, sondern sie sage, geht’s mir besser“, steht es auf der Rückseite seines Gedichtbandes „Josef und sein Gefühl - haben ein Herz gefunden“.

Josef Ambrosch aus Friedberg arbeitet an seinem vierten Buch

Es war insgeheim schon immer sein Wunsch Bücher zu schreiben. Drei Monate nach dem Unfall verfasste er seinen ersten Gedichtband „Seemond“, inzwischen arbeitet er schon an seinem vierten Buch. Doch wie kommt es, dass er so gefühlvoll ist – und das als Mann? Er zögert kurz, doch dann sprudeln die Worte nur so hervor. Er war ein Jahr alt, als sein Vater starb. So wuchs der Friedberger bei Mutter und Großmutter auf. Es sei eine wunderbare Kindheit gewesen. Er wurde gehegt und gepflegt. Daher komme wohl sein weicher Kern, verrät der gelernte Einzelhandelskaufmann. Lange war er als Teppichverkäufer und Abteilungsleiter tätig, bis er vor vier Jahren bei einem Friedberger Fachgroßhandel für Haustechnik als Angestellter begann.

Seine Oma, eine Schuldirektorin, brachte ihm schon als kleines Kind das Lesen bei. Seine Aufsätze lasen sich wie Karl-May-Romane, das machte es ihm in der Schule manchmal schwer, wo Fakten verlangt wurden. „Schreiben war meine Art, mich auszudrücken. Ich habe es aber nie rausgelassen, obwohl die Sehnsucht immer da war.“

Josef Ambrosch schreibt einen täglichen Internet-Blog

Beim Schreiben müsse man sich entwickeln, sagt Ambrosch. „Ich finde, gleich einen Roman zu schreiben, das geht nicht. Doch Verse zu schreiben, ist relativ einfach." Bei einem Roman müsse es eine schlüssige Handlung geben. „Ich bin spontan und mit Versen ist das gut machbar.“ Auch, wenn seine erwachsenen Zwillingssöhne ihn manchmal dafür belächeln.

Auf seiner Website springt einem als Erstes der Satz „Weil Gefühl keine Sache ist“ entgegen. Zudem gibt es einen Blog mit seinen täglichen Gedanken. Wie beim "Brief für Dich": "Und manchmal, wenn mein Kopf an Dich denkt, mein Gefühl dabei hüpft, ist mein Lächeln, ein Brief für Dich." Auch manche Rezension springt einem ins Gesicht, wie zum Beispiel „Deine Poesie gibt mir so viel innere Ruhe und zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht, gerade dann, wenn ich es brauche. Dankeschön!“

In ein paar Jahren möchte er in Rente gehen und sich mit seinen Büchern ein Taschengeld dazu verdienen. Sein neuestes Buch kommt in drei oder vier Monaten heraus. Seine nächsten Schritte: Lesungen zu veranstalten und weitere Geschäfte zu finden, wo seine Bücher verkauft werden. Seine Bücher kann man jedoch auch über ihn direkt beziehen (www.josef-ambrosch.de).