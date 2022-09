Joyeux Anniversaire! 30 Jahre Städtepartnerschaft Friedberg – Bressuire

Plus Alles Gute zum Geburtstag: Friedberg und seine Partnerstadt Bressuire sind seit 1992 befreundet. Zum Jubiläum richten die Franzosen ihren Gästen ein Fest aus.

1992 wurde die Städtepartnerschaft zwischen Friedberg und der französischen Stadt Bressuire besiegelt. Zu den Gründervätern auf deutscher Seite zählten der damalige Friedberger Bürgermeister Albert Kling und Kreisratsmitglied Walter Föllmer, auf französischer Seite der damalige Bürgermeister Boutet und Monsieur Bousson. Die nun seit 30 Jahren bestehende Freundschaft wurde auf Einladung von Bressuire groß gefeiert.