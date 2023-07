Judoteam rückt auf den ersten Tabellenplatz der Bayernliga

Mit einem Sieg gegen Abensberg rückt das Judoteam an die Spitze: Die Sportfreunde Friedberg bestreiten nun als Tabellenerster das Finale der Bayernliga.

Das Finale der Judo-Bayernliga findet als Fernduell statt: Nachdem das Judoteam der SF Friedberg die zweite Mannschaft des TSV Abensberg zu Hause sensationell mit 13:7 Punkten schlagen konnte, entscheidet sich am kommenden Samstag die Meisterschaft. Die Sportfreunde können bei einem Sieg gegen die SF Harteck den Meistertitel holen oder Vizemeister werden. Mitentscheidend wird der Punktestand in der Begegnung der punktgleichen KG Grafing-Bad Aibling und dem TSV Aschaffenburg sein.

Friedberg heimste starke Siege ein

Voraussetzung war der Mannschaftssieg des Friedberger Judoteams gegen den TSV Abensberg am sechsten Kampftag der Bayernliga. „Aufgrund von Ausfällen konnten wir wieder nicht alle unsere Judoka auf die Matte stellen“, bedauert Trainer Sebastian Mayr. „Aber das war auch gar nicht nötig, weil auch die Abensberger überraschend mit weniger Kämpfern als zulässig antraten und somit Einzelbegegnungen kampflos gewonnen werden konnten.“ Die erste Runde begann mit starken Auftaktsiegen: Nico Wachter katapultierte Konstantin Weinmann mit einem eingerollten Innensichelwurf (Ko-Uchi-Makikomi) auf die Matte, während Olympiateilnehmer Tareq Jamal im Haltegriff Magnus Trauner zur Aufgabe zwang (beide bis 73 kg).

Auch in der darauffolgenden Gewichtsklasse bis 81 kg bezwangen die Friedberger Sebastian Harter mit Fußwurf sowie Haltegriff als auch Florian Mayr mit einem Armhebel in der Bodenlage ihre Konkurrenten. Die Stimmung in der Sporthalle der Vinzenz-Pallotti-Schule wurde immer besser und erreichte ihren Höhepunkt, als auch noch Sebastian Mayr im Schwergewicht Ahmed Almesh mit einer Kontertechnik auf den Rücken warf und diesen anschließend im Haltegriff fixierte. Der Endstand lautete 8:2 und aufgrund der fehlenden Besetzungen war der Mannschaftssieg rein rechnerisch schon gesichert. Siege in der Rückrunde durch Tareq Jamal im Mittelgewicht mit einem tief angesetzten Schulterwurf sowie Andreas Neureuther mit Würgetechnik erhöhten das Ergebnis zum Endstand von 13:7 Punkten. Beobachtet wurde das Match auch vom Olympiavizemeister in Montreal und dem Drittplatzierten von Los Angeles Günther Neureuther, der seinen Sohn nach Friedberg begleitet hatte.

Damit sind die Judoka des SF Friedberg derzeit an der Tabellenspitze der Bayernliga. Im letzten Mannschaftskampf tritt das Friedberger Judoteam auswärts gegen die SF Harteck an, während der Zweitplatzierte, die KG Grafing - Bad Aibling im Heimkampf den TSV Aschaffenburg empfängt. Wenn nun die Friedberger und Aiblinger bei entsprechenden Siegen die Meisterschaft für sich entscheiden wollen, so kämpfen ihre beiden Konkurrenten gegen den Abstieg. „Wir können nur hoffen, dass die Ascheberger Kämpfer auch antreten und die Begegnung nicht kampflos abgeben,“ erläutert Trainer Sebastian Mayr die leise Befürchtung der Sportfreunde und stellt sich darauf ein, dass die Entscheidung wohl extrem knapp ausfallen wird. Letztlich werden die Unterpunkte ausschlaggebend sein. (AZ)