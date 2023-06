Friedberg

Jugendclub will nicht mehr Veranstalter der Tiefgaragenparty sein

Plus Das Event brach am Faschingsdienstag den Besucherrekord. Trotzdem ist dem Verein das Risiko zu hoch. Die Stadt will es aber auch nicht tragen. Was nun?

Von Ute Krogull

Seit 2008 gibt es die Tiefgaragenparty des Jugendclubs am Faschingsdienstag, sie erlebte Hochs und Tiefs, ist in der Bevölkerung und der Politik heiß umstritten. Nun steht sie erneut am Scheideweg. Zwar kamen im ersten Fasching nach der Pandemie so viele Gäste wie nie zuvor, doch dem Jugendclub ist trotzdem das finanzielle Risiko zu hoch. Er möchte die Verantwortung an die Stadt geben. Vorsitzender Julian Schalk sagte unserer Redaktion: "Wenn es einmal schlecht läuft, ist unser Verein insolvent." Was nun?

Kurzer Rückblick: Während es in der Vergangenheit oft Ärger um die Party gegeben hatte, fiel die erste Bilanz von Polizei, Rotem Kreuz, Stadt und Jugendclub 2023 positiv aus. Und das, obwohl die Resonanz so groß war, dass man überlegte, die maximale gleichzeitige Besucherzahl von 800 auf 1000 zu erhöhen. Einige Probleme wurde erst im Nachgang festgestellt: Jugendliche hatten sich an Träger des Parkleitsystems gehängt und Schäden angerichtet. Außerdem waren Seifenspender und Toilettenpapierhalter zerstört worden. Die Stadtwerke als Betreiber der Garage gingen davon aus, dass für die 1900 Euro Schäden die Versicherung des Jugendclubs haften würde. Doch diese weigerte sich mit der Begründung, sie decke nur Schäden ab, die durch den Veranstalter durch schuldhaftes Verhalten entstanden seien.

