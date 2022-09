Julia Stemberger: "Erotik heißt Lebensfreude und Lebensenergie"

Plus Am Freitag liest die Schauspielerin im Wittelsbacher Schloss aus Isabelle Allendes Buch "Aphrodite". Eine Veranstaltung für alle, die klugen Humor mögen.

Frau Stemberger, wieso lesen Sie in Ihrem Programm ausgerechnet aus diesem Buch?



Julia Stemberger: Ich liebe die Texte von Isabelle Allende. Sie sind klug, witzig und erotisch. Der Humor geht dabei nie unter die Gürtellinie. Ich habe die Lesung schon oft gehalten, und bisher hat sich jedes Publikum prächtig amüsiert. Meine persönliche Lieblingsstelle ist diese: "Ich weiß nicht, wie das bei den Männern sein mag, aber für Frauen gibt es kein Aphrodisiakum, das etwas nützen könnte ohne die unerlässliche Zutat der Sympathie, die, zur Vollendung gebracht, Liebe ist."