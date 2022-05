Junge Künstler zeigen im Divano ihr Können in drei Disziplinen

In diesem Jahr dürfen sich erstmals talentierte Jugendliche aus dem gesamten Landkreis Aichach-Friedberg bei dem Kulturförderpreis Junge Kunst bewerben.

Tillmann Oppel freut sich über die vielen Anwesenden. "Mei is' des schee", begrüßte der Präsident des Rotary Club Friedberg die Menschen bei der Preisträgerehrung in Friedberg. Am Montag war im Café Divano jeder Platz mit Eltern, Kunstfreunden und den Künstlerinnen und Künstlern gefüllt. Letztere bewiesen in den drei Kategorien Musik, Literatur und künstlerische Gestaltung ihr Talent und ihren Ehrgeiz.

"Hinter dem Horizont geht es weiter...": Unter diesem Motto fand der Kulturförderpreis Junge Kunst 2021 statt. Am Ende wurden Preisgelder in Höhe von 5000 Euro verteilt. Über 60 junge Kreative nahmen an dem Wettbewerb teil, die besten durften ihre Leistungen vor Publikum präsentieren.

Insgesamt 22 junge Kreative wurden für ihre Leistungen ausgezeichnet

Diese sechs jungen Künstlerinnen und Künstler wurden in der Sparte Künstlerische Gestaltung ausgezeichnet. Foto: Bianca Dimarsico

Den Auftakt machte Thadeus Henschel am Cello. Für seine Darbietung von der "Zweiten Fantasie" von Robert Schumann erhielt er den zweiten Preis in der Sparte Musik, welcher dieses Jahr zweimal vergeben wurde. Henschel gewann außerdem den ersten Preis in der Kategorie Literatur. Nach dem Vorspiel wandte sich Landrat Klaus Metzger an die Anwesenden. "Wir führen heute Abend zusammen, was die letzten zwei Jahre gefehlt hat", sagte er. Kunst habe die Aufgabe wachzuhalten. Dies gelinge den jungen Künstlerinnen und Künstlern ganz besonders.

Als Zweites spielte Linda Bernert "The Black Cockatoo Flying Alone" von Richard Carlton auf der Gitarre vor. Auch sie wurde für ihre Leistung mit dem zweiten Platz in der Kategorie Musik ausgezeichnet. Ihr folgte ein Redebeitrag von Peter Burnhauser, dem Vorstandsvorsitzenden der Raiffeisenbank Wittelsbacher Land. Diese stiftete die Preisgelder. Er erläuterte die Ziele, die man mit der Förderung des Kulturpreises erreichen wollte. "Wir wollen kulturelles Schaffen fördern. Außerdem ist der Wettbewerb ein leistungsfördernder Anreiz, welcher die jungen Leute zu großen Erfolgen motiviert", erklärte er. Der Wettbewerb sei für die jungen Menschen außerdem auch eine Bildungsmaßnahme. Er hoffe, dass der Kulturförderpreis sich zum Dauerbrenner entwickelt, so Burnhauser.

Junge Kunst: In den Jurys wurde im Entscheidungsprozess auch mal diskutiert

Es folgte der 17-jährige Joshua Fritz mit dem Sommer aus dem Jahreszeitenzyklus von Anton Vivaldi auf der Geige. Der Musiker wurde in seiner Sparte mit dem dritten Platz ausgezeichnet. Angekündigt wurde er von der Leiterin des Friedberger Gymnasiums, Ute Multrus. Dass der Schüler an diesem Abend auftrete, sei keine Selbstverständlichkeit. "Joshua schreibt morgen sein Matheabitur", erklärte Multrus und wünschte dem Abiturienten schon im Vorfeld viel Erfolg.

Bei der Preisträgerehrung für den Kulturförderpreis Junge Kunst 2021 im Divano war viel los. Foto: Bianca Dimarsico

Stellvertretend für die ganze Jury der Sparte künstlerische Darstellung ließ Jurymitglied Eberhard Hilbich den Wettbewerb aus seiner Sicht Revue passieren. "Die Jugend ist der Schatz der Kultur. Ihr verdanken wir das Fortschreiten der Kultur", fand er. Es sei toll, die unverbrauchte Fantasie aller Teilnehmenden zu sehen.

Den ersten Platz in der Sparte Musik belegte Jacob Kramer an der Gitarre

Den Abschluss machte Jacob Kramer. Mit seiner Gitarre und dem Stück Felicidade von Antônio Carlos Jobim überzeugte er die Jury und gewann den ersten Platz. Bei einem abschließenden Vortrag holte Ulrich Frank, Mitglied der Musik-Jury, noch mal alle Musikerinnen und Musiker auf die Bühne. "Wie sieht eure musikalische Karriere in Zukunft aus?", fragte er die jungen Talente. Thadeus Henschel wird "wahrscheinlich irgendwas mit Cello am Hut haben". Erstplatzierter Jacob Kramer möchte Musik studieren und dann in die Lehre gehen.

Beim Kulturförderpreis 2022 können sich erstmals Jugendliche aus dem ganzen Landkreis Aichach-Friedberg bewerben. Das diesjährige Thema soll noch vor Pfingsten veröffentlicht werden. Einsendeschluss für Künstlerinnen und Künstler wird Montag, der 1. August, sein.