Junge Leute aus Friedberg helfen weiter im Ahrtal

Plus Über ein Jahr nach der Flutkatastrophe sind die Zustände im Ahrtal immer noch chaotisch. Eine Gruppe packt dort mit an und erlebt Bewegendes.

Von Regine Nägele

Junge Leute aus Friedberg packen mit an, um das Ahrtal nach dem verheerenden Hochwasser wieder aufzubauen. Nach den schlimmen Nachrichten im Juli vergangenen Jahres beschloss eine Gruppe von neun jungen Leuten, im Katastrophengebiet eine Woche lang im November 2021 ehrenamtlich zu helfen. Sie hatten sich an der Fachschule für Bautechnik in München, wo sie ihre Weiterbildung zum staatlich geprüften Bautechniker und Maurermeister absolvierten, kennengelernt. Jetzt waren sie wieder vor Ort.

