Friedberg

12:00 Uhr

Junge Union fordert mehr Unterstützung für Jugend in Ortsteilen

Plus Die JU fürchtet, dass sich der Fokus nur noch auf das Jugendzentrum in der Kernstadt richtet, und fragt: Muss das Juze in Friedberg überhaupt so groß sein?

Von Ute Krogull

In diesem Jahr soll der Stadtrat die Standortfrage für das lang diskutierte Friedberger Jugendzentrum entscheiden. Zur Auswahl stehen unter anderem ein Areal beim Stadtpark, eines am Bahnhof und eines nahe der Skater-Anlage, das als Favorit gehandelt wird. Nun meldet sich die Junge Union zu Wort und fordert, die Diskussion noch mal neu aufzurollen. Die Vorsitzende Franziska Trinkl sagt: "Wir vermissen ein echtes Konzept." Und zwar nicht nur für das Juze, sondern vor allem auch für die Jugendarbeit in den Ortsteilen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen