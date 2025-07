Junger Mann fährt unter Drogeneinfluss Auto

Bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstagmittag hat die Polizei einen 18-Jährigen aus dem Verkehr gezogen, der unter Drogeneinfluss mit dem Auto fuhr. Laut Mitteilung kontrollierten die Beamten den jungen Autofahrer gegen 13.30 Uhr in der Joseph-Hohenbleicher-Straße in Friedberg und stellten dabei drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Drogenvortest vor Ort verlief positiv, sodass eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt. (AZ)

