Junger Mann ist in Friedberg auf gestohlenem Rad unterwegs

Bei einer Kontrolle wurde die Polizei auf das Fahrrad eines 24-Jährigen aufmerksam, denn es wurde zuvor in Friedberg gestohlen. Den Dieb erwartet nun eine Strafanzeige.

Mit einem gestohlenen Fahrrad war ein 24-Jähriger in Friedberg unterwegs. Im Rahmen einer Streifenfahrt stoppten die Beamten den Mann am Donnerstag um 20.30 Uhr in der Augsburger Straße und kontrollierten ihn. Dabei stellten sie fest, dass das Fahrrad zuvor am Park-and-Ride-Parkplatz entwendet worden war. Sie nahmen dem Mann das Fahrrad ab, ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

Fahrrad am Park-and-Ride-Parkplatz gestohlen

Das Rad wird momentan in der Inspektion in Friedberg verwahrt, wie die Polizei mitteilte. Man ist nun auf der Suche nach der Besitzerin oder dem Besitzer des Rads, sie oder er wird gebeten, sich bei der Polizei Friedberg zu melden: Tel. 0821/323-1710. (AZ)