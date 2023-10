Jungschwäne verenden am Friedberger Baggersee

Zeugen melden zwei tote Schwäne am Baggersee. Der Bauhof fischt sie aus dem Wasser - und stellt fest, dass sich um Hals und Körper eine Angelschnur befindet.

Zwei Jungschwäne am Friedberger Baggersee sind vermutlich durch eine Angelschnur getötet worden. Zeugen meldeten sich laut Mitteilung am Samstag gegen 14.30 Uhr bei der Polizei in Friedberg. Der verständigte Bauhof barg die beiden Jungtiere aus dem Wasser und stellte fest, dass sich jeweils um den Hals und den Körper eines jeden Tieres eine Angelschnur befand. Eine Streife konnte in der Nähe einen 54 Jahre alten Angler antreffen, der die gleiche Angelschnur an zwei Ruten benutzte. Ob es sich bei dem Tod der Tiere um einen Unfall handelte, konnte vorerst nicht geklärt werden. Die Polizei bittet deshalb nun um Zeigen, die Beobachten zu den Schwänen und dem Angler gemacht haben. (AZ)