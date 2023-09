Friedberg

Kabarett im Wittelsbacher Schloss: Lisa Fitz ist ein weiß-blauer Hai

Plus An der bayerischen Kabarettistin ist die Kritik nicht spurlos vorübergegangen. In Friedberg präsentiert sie ein Best of.

Lisa Fitz strahlt voll ehrlich gemeinter Freude, als sie vor dem Publikum im ausverkauften Friedberger „Schloss-Saal“ steht: „Ihr seid die Mutigen“, meint sie mit einem Augenzwinkern, „weil Ihr den Auftritt einer Verschwörungstheoretikerin besucht. Und das ganz ohne Maske!“ Man merkt rasch, dass weder die Pandemie noch die Anfeindungen durch zahlreiche Lisa Fitz-Shitstorms spurlos an dem bayerischen Kabarett-Original vorübergegangen sind. Mag sie nach außen wie die krachlederne Unverwüstliche wirken, so ist sie tief im Inneren eine sensible Natur. Eine von Grund auf ehrliche Haut. Aber vielleicht ein wenig zu ehrlich in woken, humorfreien Zeiten wie den aktuellen.

Lisa Fitz war die erste deutsche Kabarettistin mit Soloprogramm

„Dauerbrenner“ nennt sich das neue 16. Programm der unkonventionellen Komödiantin. Wobei „Best Of Lisa Fitz“ das treffendere Motto gewesen wäre. Tatsächlich verbirgt sich eine Kollektion von Highlights aus vier Dekaden intelligent-launiger Unterhaltung. Was viele nicht wissen: „die Lisa“ war die erste deutsche Kabarettistin mit Soloprogramm.

