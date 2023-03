Kaindl ist die einzige Biometzgerei im Landkreis – und preisgekrönt

Plus Der Friedberger Familienbetrieb wird als eine der besten Metzgereien Deutschlands ausgezeichnet. Mit dem Bruder-Ox-Projekt schlägt er einen neuen Weg ein.

150 Wurstsorten stellt die Metzgerei Kaindl selber her - inklusive Salami, für die es eigene Reiferäume gibt. Nur zwei Prozent werden zugekauft, der Schwarzwälder Schinken etwa, der Gebietsschutz genießt. Als eine von wenigen Metzgereien der Region und einzige im Landkreis ist Kaindl Bioland-zertifiziert, und das bereits seit etwa 30 Jahren. Geschlachtet wird vor Ort. Und mit Projekten wie dem Bioland-Bruder-Ox setzen Metzgermeister Andreas Kaindl und seine Frau Marina konsequent ihren Weg der Regionalität und Transparenz fort. Der Einsatz für Qualität wurde kürzlich erneut gewürdigt. Das Gourmet-Magazin Der Feinschmecker kürte die Friedberger Metzgerei zu einer der besten Deutschlands. Prämierungen gab es außerdem vom Fleischerverband. Weißwürste, Bioland-Knoblauchzipferl und Schwarzwurst erhielten alle drei die Höchstpunktzahl. Bei einem Besuch vor Ort verraten Kaindls ein paar ihrer Erfolgsrezepte - aber nicht alle. Denn eines liegt im Tresor.