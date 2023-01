Kalifornischer Sammler schickt Bilder für Schwimbeck-Ausstellung

Im Friedberger Schloss läuft der Aufbau der Ausstellung "Unheimlich. Die Kunst von Fritz Schwimbeck". Exponate kommen aus München und den USA.

Ab 28. Januar ist „Unheimlich. Die Kunst von Fritz Schwimbeck“ im Schloss zu sehen. Momentan haben Mitarbeiter und MItarbeiterinnen des Museums alle Hände voll zu tun, die Ausstellung vorzubereiten. Am Dienstagvormittag trafen Leihgaben aus dem Lenbachhaus ein, die sich erst einen Tag lang akklimatisieren müssen, bevor sie am Mittwoch aufgehängt werden können, wozu eigens ein Restaurator aus München nach Friedberg fährt. Neben Eigenbeständen des Museums sowie Leihgaben aus der Umgebung sind zwei Werke zu sehen, über die sich Museumsleiterin Alice Arnold-Becker sehr freut: "Ein besonderer Glücksfall für die Schau sind zwei Leihgaben aus der Jack Daulton Collection in Kalifornien."

Zwar gab es vor Jahren bereits eine Schwimbeck-Ausstellung in Friedberg. Dieses Mal werden laut Arnold-Becker aber Werke gezeigt, die so noch nicht zusammen zu sehen waren. Der 1889 geborene Schwimbeck wuchs im Friedberger Schloss auf und lebte später in München. Jahrzehnte nach seinem Tod wirken seine Werke überraschend modern - und werden weltweit geschätzt und zu hohen Preisen gehandelt. Dank der Großzügigkeit des amerikanischen Sammlers Daulton und der Vermittlung des Berliner Auktionshauses Bassenge (hier hatte Arnold-Becker die Werke entdeckt) konnten die Leihgaben gewonnen werden.

Ausstellung "Unheimlich. Die Kunst von Fritz Schwimbeck" 1 / 11 Zurück Vorwärts Öffnungzeit : 28. Januar bis 23. April 2023, Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen 10 bis 17 Uhr.

Eintrittspreise Sonderausstellung und Museum: Erwachsene: 6 Euro, Familien 10 Euro, bis 18 Jahre frei.

Barrierefreiheit: Der Zugang zur Sonderausstellung ist barrierefrei, Behindertenparkplätze sind vorhanden.

Führungen: Sonntags, 11 Uhr, Termine: 5. und 19. Februar, 5. und 19. März, 2. und 16. April. Führung frei, zzgl. Eintritt.

Themenführung „Auf den Spuren von Fritz Schwimbeck im Wittelsbacher Schloss“: Samstags, 14 Uhr, Termine: 11. Februar, 11. März, 8. April, Führung frei, zzgl. Eintritt. Anmeldung: (0821) 6002-684. Auch für Gruppen buchbar: museum@friedberg.de

Workshop mit dem BastelKiosk "Geheimnisvolle Welten. Starke Bilder mit Linoldruck": Sonntag, 12. Februar, 10.30 bis 13.30 Uhr. Anmeldung: www.bastelkiosk.de

"Unheimliche Textwelten." Kreativer Schreibworkshop: Samstag, 4. März, 13.30 bis 14.30 Uhr: Anmeldung: www.katharina.maier.de

VHS-Museum-Mittwoch " Fritz Schwimbeck. Meister des Unheimlichen": Mittwoch, 29. März, 10.30 Uhr. Anmeldung: www.vhs-aichach-friedberg.de

Friedberger Forum: "Dracula und Nosferatu. Ein Roman und seine Verfilmung", Vortrag von Philipp Imhof: Mittwoch, 29. März, 19 Uhr, 3 Euro, Anmeldung erforderlich: 0821-6002-684.

Lesung im Museumscafé mit der Schriftstellerin Katharina Maier " Blumen des Bösen. Über die Schönheit des Scheußlichen": Mittwoch, 19. März, 19 Uhr.

Kinder-Entdeckerprogramm „Dunkle Schatten und helle Geister“: Gemeinsam erkunden Kinder die Kunstwerke und gestalten danach ihr eigenes geheimnisvolles Bild. Freitag, 24. Februar, 10 bis 12 Uhr. Für Kinder ab 8 Jahren, 3 Euro, Anmeldung erforderlich unter 0821/6002-684.

Bei der einen handelt es sich um eine der seltenen Illustrationen Schwimbecks zu Bram Stokers „Dracula“. Das andere Werk zeigt eine „lesende Motte bei Kerzenschein“. Mit diesem symbolistischen Werk interpretiert Schwimbeck Vergänglichkeitssymbole neu: Eine Motte beugt sich bei Kerzenschein über ein aufgeschlagenes Buch. Beide, Motte und Kerze, sind dem Buch gefährlich nahe und werden früher oder später für dessen Zerstörung verantwortlich sein. Daulton, von Beruf Rechtsanwalt, hat eine der weltweit größten Sammlungen deutscher Symbolisten, sammelt aber auch Werke ungewöhnlicher anderer Künstler.

Fritz Schwimbeck (1889-1977), "Lesende Motte bei Kerzenschein, Federzeichnung", The Jack Daulton Collection. Foto: Bassenge Auktionen, Berlin

Die Schau im Erdgeschoss des Schlosses konzentriert sich auf Schwimbecks Werke aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, dessen Grauen sein Schaffen stark beeinflusste. Monatelang tüftelte Arnold-Becker an der Konzeption. Die dunklen Farbtöne der Stellwände zum Beispiel sollen die Düsterheit des Werkes unterstreichen. Wie man es vom Museum kennt, sind auch kleine Stationen zum "Selbermachen" für Kinder und Erwachsene eingebaut. So steht bereits eine Wand, die Fotos aus Schwimbecks illustrem Münchner Freundeskreis zeigt. Köpfe lassen sich wegklappen und dahinter Informationen zu den Persönlichkeiten entdecken. Das Museumsteam ist schon gespannt auf die Reaktionen der Besucherinnen und Besucher, für die es gerade alles vorbereitet. Die Ausstellung läuft dann vom 28. Januar bis 23. April.

