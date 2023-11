Kammerkonzert im Friedberger Schloss: Karten zu gewinnen

Sophie Heinrich und Maria Radutu eröffnen den Friedberger Advent musikalisch am Samstag, 2. Dezember. Wir verlosen Tickets für das Konzert.

Sophie Heinrich (Violine), hat die Tradition des musikalischen Auftakts im Friedberger Advent vor 15 Jahren mitbegründet. Und sie kommt dazu gerne in ihre Heimat zurück. Die mehrfache Preisträgerin, heute Konzertmeisterin der Wiener Symphoniker (als erste Frau in der Geschichte des Orchesters), bringt als musikalische Partnerin Maria Radutu (Klavier) mit. Die in Bukarest geborene österreichisch-rumänische Pianistin begann in den 1990er Jahren als „Wunderkind“ und hat über 20 nationale und internationale Preise gewonnen.

Konzertkarten für Veranstaltung im Friedberger Schloss zu gewinnen

Die beiden Musikerinnen geben ihr Konzert am Samstag, 2. Dezember, ab 19 Uhr im Großen Saal des Friedberger Schlosses. Der Kartenvorverkauf läuft unter 0821/609299 sowie horseling@gmx.de.

Wir verlosen dreimal zwei Karten für die Veranstaltung. Wenn Sie Tickets gewinnen möchten, schicken Sie bitte bis Donnerstag, 30. November, 9 Uhr eine Mail mit dem Betreff "Kammerkonzert" an redaktion@friedberger-allgemeine.de. Wer gewonnen hat, wird dann von uns benachrichtigt.

Bitte beachten Sie unsere Datenschutzhinweise unter augsburgerallgemeine.de/datenschutz. (AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Lesen Sie dazu auch