vor 36 Min.

Kanalarbeiten in Wulfertshausen: Straße mehrere Monate gesperrt

Plus Rund ein halbes Jahr dauern die Bauarbeiten im Umfeld der Unterzeller Straße. Diese hängen mit dem Neubaugebiet zusammen. Auch das Unwetter spielt eine Rolle.

Von Bill Titze

Das schwere Unwetter im August des vergangenen Jahres sorgte nicht zuletzt in Wulfertshausen für viele Schäden. Keller liefen voll, die Feuerwehr war im Dauereinsatz. Nun ergreift die Stadt zumindest in der Unterzeller Straße Maßnahmen. Außerdem sind weitere Arbeiten in diesem Bereich vorgesehen, die sich über mehrere Monate strecken.

Erschließungsarbeiten im Neubaugebiet Unterzeller Straße in Friedberg

Diese hängen mit der Erschließung des Neubaugebiets in der Unterzeller Straße zusammen und stehen nicht in Verbindung mit dem starken Unwetter. "Die Maßnahmen waren schon länger geplant", sagt Bernhard Mögele von den Stadtwerken. So wird eine neue Trinkwasserleitung in der Straße verlegt, dabei wird aber lediglich die Hauptleitung erneuert. "Die Hausanschlüsse bleiben bestehen", so Mögele. In dem Baugebiet sollen über 20 Einfamlien-, Doppel- und Mehrfamilienhäuser entstehen.

